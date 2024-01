«Las mujeres estamos muy activas»: Una soltera de ‘First Dates’ se sincera sobre el sexo

First Dates continua conquistando a los espectadores de Cuatro. El popular programa de citas se ha convertido en una de las apuestas favoritas de los espectadores de la cadena, y las cifras lo demuestran. El 2024 ha arrancado de la mejor manera posible para el equipo del formato, pues siguen siendo líderes indiscutibles en su franja horaria.

Un éxito que no solo se traduce en cifras, sino también en el número de solteros que acuden para probar suerte. Recientemente, el público tuvo la oportunidad de conocer a Pilar, una mujer de 64 años que señaló tener un fuerte carácter, pero un gran corazón. Busca a un hombre más joven que ella y con el que compartir una vida, pero no un hogar.

💘 ‘First Dates’ sigue TRIUNFANDO en @cuatro con un espectacular 9,5% y 1.301.000 💘 Segunda opción en su franja 💘 Casi 2 puntos de ventaja sobre su competidor pic.twitter.com/iYmX5UaGxZ — Mediaset España (@mediasetcom) January 31, 2024

«Busco a un hombre menor de 66 porque las mujeres estamos muy activas, pero los hombres…», explicó. Unas palabras con las que la soltera hizo referencia a que las mujeres llegan mejor a los 60, en vitalidad, que los hombres. Su cita fue Pedro, un hombre murciano de 66 años que cuenta con una amplia experiencia en el ámbito matrimonial.

«Tengo tres libros de familia», destacó para sorpresa de todos. Su vida ha estado marcada por numerosas relaciones fallidas, pero aún así no ha perdido la ilusión. Además, ha confesado que siente un gran amor por los viajes en autocaravana y el vivir sin obligaciones.

En la mesa, la pareja ha comenzado a hablar de todo tipo de temas para conocer sus puntos fuertes. Fue entonces cuando Pilar le explicó su pasión por el baile. De hecho, tanto le gusta bailar que sus numerosas operaciones de pies no le han quitado las ganas de seguir practicándolo. Por su parte, Pedro le hizo saber que esa faceta ya formaba parte de su pasado.

Pilar busca soltero menor de 66 años en #FirstDates30E: “Las mujeres estamos muy activas, pero el hombre en la actividad sexual a partir de esa edad, poco” https://t.co/aDEGfHVb56 — First Dates (@firstdates_tv) January 30, 2024

Pedro sobre su cita con Pilar: «No para tirar cohetes, pero bien»

La velada transcurrió entre ambos con un sin fin de anécdotas y confesiones. Debido a ello, el equipo del programa no dudó en preguntarle al soltero cómo estaba viendo su cita, una cuestión que respondió sin miramientos. «No para tirar cohetes, pero bien», dijo.

En la decisión final de First Dates el comensal sí quiso seguir conociendo a Pilar en un segundo encuentro. Ella, por su parte, no pudo decir lo mismo. La mujer tenía claro que no iba a abandonar Valencia por mudarse a Murcia, donde vive él. Pero, eso no impidió que dejará la puerta abierta a posibles encuentros como amigos en un futuro.

Ambos han encontrado en el otro a una persona educada y atractiva, algo que quisieron dejar claro. Sin embargo, la distancia fue un factor determinante en la posibilidad de tener algo de cara al futuro.