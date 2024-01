Una soltera de ‘First Dates’ sorprende con un inesperado corte a su cita: «No le besaría nunca»

Encontrar el amor resulta cada vez más complicado para muchos solteros. Por ello, en First Dates no dudan en ponerse manos a la obra para hacerles el camino y poco más fácil a sus participantes. Un aventura a la que se unió Ana Eugenia, más conocida como Anae.

La modelo de 31 años sorprendió a Carlos Sobera al explicarle que tenía pensado abandonar su carrera porque «buscan niñas más jóvenes». Mientras hablaba con el presentador de Cuatro, la soltera tuvo tiempo de explicarle cómo era el tipo de chico que buscaba.

La magia late en el restaurante del amor ❤ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates23E en directo en @cuatro 📺 https://t.co/x6IbzaHzj7 pic.twitter.com/wWz9DNFf88 — First Dates (@firstdates_tv) January 23, 2024

Su cita fue Jesús, un hombre de 34 años de Granada. «Me gustaría encontrar a una persona que de verdad me rompa los esquemas, que me sorprenda sobre todo», explicó. El primer encuentro entre ambos no fue el más acertado, por lo que no tardaron mucho en comenzar a darse zascas. Pues, son tantas las diferencias entre ambos que fue imposible encontrar un punto en común.

Anae baila bachata, odia el tabaco y su sueño es formar una familia, justo lo contrario a Jesús. «No aguanto besarle y que me dé ese olor, es que me da asco. No le besaría nunca, vaya», señaló. «Según la cita va pasando, cada vez va de mal en peor. Esto se va hundiendo como el Titanic (…) El tabaco se puede dejar pero los hijos son de por vida. Noto que cada vez estamos más lejos el uno del otro», dijo Jesús.

Respecto a su carácter, la modelo fue sincera. «Sí que es verdad que si me haces una put*** grande, cada vez que discutamos te voy a perdonar pero siempre te lo voy a recordar», admitió. «Eso no es perdonar», opinó Jesús al escucharla. Pero, esos no fueron los únicos zascas en salir a la palestra.

La cita de Anae y Jesús hace aguas en su primera conversación: “Le he puesto todos los puntos negativos del mundo” #FirstDates23Ehttps://t.co/0ArqsIN3RP — First Dates (@firstdates_tv) January 23, 2024

Todo fue de mal en peor en la pista de baile de First Dates

Al ser testigo de la falta de chispa entre los solteros, Matías, el barman del local, les animó a darlo todo al ritmo de una bachata. La soltera estaba encantada porque es una disciplina que domina a la perfección, pero el soltero no pudo opinar los mismo.

«Jesús no me despierta nada. No me ha hecho ni reír en la cita. Lo he tenido que coger para bailar porque no tenía iniciativa para bailar (…) Hijo mío, muévete», declaró. Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, ambos lo tuvieron muy claro.

«Somos un poco distintos, un poco mucho», destacó la comensal. «Es verdad que no noto que haya ese feeling que debería haber», respondió, Jesús, por su parte. «No pegamos ni con cola», remató ella sin filtros. Unas palabras con las que cada uno decidió seguir su camino por separado.