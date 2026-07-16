Vota: ¿Te parece justa la decisión de enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado popular?

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado este jueves que avala al juez Juan Carlos Peinado y Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá un juicio con jurado popular por malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Asimismo, se retiran los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida.

El tribunal ha apartado de esta vía al empresario Juan Carlos Barrabés, ha limitado la imputación de la asesora de Begoña en La Moncloa, Cristina Álvarez. Asimismo, ha ordenado el alzamiento de las medidas cautelares personales que pesaban sobre las dos investigadas. ¿Qué opinas de esta decisión?