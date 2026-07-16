El pueblo valenciano en el que Nuria Roca ha pasado gran parte de su infancia

Nuria Roca no deja de presumir de su querida Valencia en todos los programas que presente o en los que colabora, pero antes de ponerse delante de las cámaras y de los micrófonos de la radio, hubo un lugar que marcó por completo su forma de ver la vida: Náquera, el municipio valenciano donde pasó la mayor parte de su infancia. Como ha contado durante mucho tiempo, su amistad con Pablo Motos viene desde hace muchos años, provocada por la cercanía cuando ambos vivían allí. Pese a que su vida junto a Juan del Val y sus hijos está en Madrid desde hace décadas, Nuria no olvida sus raíces y vuelve a su pueblo siempre que puede.

Nàquera es un municipio de la provincia de Valencia, estando a poco más de 20 kilómetros de la capital, perteneciente a la comarca del Campo de Turia, situado muy cerca de la Sierra Calderona, lo que le aporta un entorno natural y montañoso. Nuria Roca ha hablado en varias ocasiones de aquella etapa con muchísimo cariño, definiendo aquel lugar como un espacio alejado por completo del mundo en el que vive, en el ajetreo de Madrid y las prisas de los estudios de televisión: «En ese lugar no existe tele, no existen focos, no hay micros y es todo fantástico».

«Crecí con un cuadro del Guernica en el salón»

Uno de los recuerdos más personales que ha compartido la presentadora tiene que ver con el arte. En su cuenta de Instagram, Nuria Roca contó que creció con una reproducción del Guernica de Picasso en el salón de su casa, una obra que la fascinaba desde niña: «Crecí con un cuadro del Guernica en el salón. Me fascinaban aquellas figuras entrelazadas y retorcidas, y más cuando descubrí su significado».

La presentadora explicó además que de niña intentó copiar aquellas figuras varias veces, hasta que su madre guardó uno de esos dibujos y se lo regaló años después ya enmarcado, con una firma de sus doce años que hoy apenas reconoce como suya, aunque la fascinación por la obra y su autor permanece intacta.

Nuria Roca tiene tres hermanos, Ruth, Alfred y Alba, con los que mantiene una relación muy estrecha a día de hoy. Pese a residir actualmente en Madrid junto a su marido, el escritor Juan del Val, la familia viaja con frecuencia a Valencia para mantener vivo ese vínculo con sus raíces y con los planes familiares que siguen compartiendo.

Además de la arquitectura y de disfrutar de sus rutas de senderismo, en el pueblo de Nuria Roca es imprescindible visitar las trincheras de Cabeç Bord. Para llegar a ellas hay que realizar una caminata de apenas dos kilómetros, pudiendo llegar en coche hasta muy cerca de las trincheras que se utilizaron durante la guerra civil española.

En 2024, la población de esta localidad era de más de 8.000 habitantes, según el censo, lo que convierte a Nàquera en un lugar ideal para que muchos de los valencianos puedan escapar de la ciudad, pero teniendo la capital a apenas unos minutos en coche.

De la arquitectura a la televisión, por casualidad

Pese a su larga trayectoria televisiva, los estudios de Nuria Roca no tienen nada que ver con la comunicación: se licenció en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Valencia en 1993. Su llegada a la televisión fue, de hecho, fruto de la casualidad: todavía como estudiante, se presentó a un casting de Canal 9 buscando un dinero extra para sus gastos, y consiguió el puesto. Aunque aquella primera etapa en pantalla duró solo tres programas, después llegaría el programa Waku Waku, que la lanzó al estrellato en TVE.

Un verano de descanso en la Sierra de Gredos

La familia del Val Roca ya ha estrenado nueva casa en el pueblo de Candeleda, un pueblo de la Sierra de Gredos, en la provincia de Ávila, donde la pareja tiene una casa en el Valle del Tiétar que la propia presentadora se ha encargado de decorar con mimo. Se trata del capricho que la pareja se ha dado con el dinero que Juan ha ganado gracias al Premio Planeta, que asciende a un millón de euros.