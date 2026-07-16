Audiencias ayer, 15 de julio: la semifinal de Argentina e Inglaterra tuvo a media España pendiente

El Mundial 2026 haciendo estragos en su emisión en La 1 y amargando el verano al resto de programas que coinciden en la emisión de sus partidos. La remontada de Argentina ante Inglaterra para meterse en la final arrasó en La 1 con un 57 % de cuota, y el impulso posterior llevó a Maestros de la costura Celebrity a firmar el mejor dato de toda su historia en la cadena pública, incluidas sus ediciones con concursantes anónimos. Este dopaje es sólo por una semana y en su próxima edición tendrá que volver a sus datos habituales sin el apoyo del fútbol. Eso mismo sufrirá este jueves por primera vez Manu Sánchez, que por primer jueves no tendrá el apoyo del fútbol, siendo hoy su verdadero estreno y el gran examen de audiencia que tendrá en La 1. Mañana sabremos qué tal funciona en realidad El perro andaluz.

El Inglaterra-Argentina de semifinales firmó en La 1 un 57 % de cuota y 8.171.000 espectadores, cifra que se dispara hasta un 63,1 % de share y 9.036.000 espectadores si se suma la emisión en simulcast con Teledeporte, DANZ y La 2Cat. El encuentro, resuelto con otra remontada épica protagonizada por Leo Messi y los suyos, confirma el dominio absoluto que el Mundial sigue ejerciendo sobre el resto de la oferta televisiva. El minuto de oro de la noche llegó a las 23:02 horas, con la emisión del Mundial reuniendo a 10.248.350 espectadores y un 64,2 % de cuota, uno de los picos más altos de todo el campeonato. Eso sí, datos por debajo de cualquier partido de España y que se quedarán muy pequeños frente a la final del domingo, donde podremos ver audiencia por encima del 80 %. Por recordar, la final del Sudáfrica 2010 ante Países Bajos llegó a 13.933.000 espectadores de media y con una cuota del 85 %, subiendo a los 15 millones durante la prórroga.

Ante el interés por saber si Argentina llegaría a la final, el resto de programas del access prime time ha vuelto a sufrir mínimos. El Hormiguero (2,9 %) First Dates (2,7 %) y Horizonte (2,7 %) son los que mejor aguantan durante la emisión del partido. Los informativos de Telecinco y Antena 3 también sufrieron, quedando ambas cadenas por debajo del 5 % al comienzo del partido.

Audiencias del ‘access prime time’ de ayer, miércoles 15 de julio:

Fútbol. Inglaterra-Argentina: 57 % y 8.171.000

‘Camino a NY’ (post partido): 41.7 % y 5.107.000

‘El Hormiguero’: 2.9 % y 446.000

‘First dates’: 2.7 % y 418.000

‘Horizonte’: 2.7 % y 405.000

‘Cifras y letras’: 2.1 % y 311.000

‘El Intermedio’: 1.1 % y 173.000

‘Maestros de la costura’, en su mejor noche histórica gracias a Messi

El gran beneficiado del tirón futbolero fue Maestros de la costura Celebrity, que logró un 17,2 % de cuota y una media de 935.000 espectadores, su mejor registro histórico en La 1 desde su estreno, superando incluso a sus ediciones con concursantes anónimos. El especial previo Camino a NY tampoco se quedó atrás, anotando un notable 41,7 % de share y 5.107.000 espectadores gracias al arrastre directo del partido.

El resto de cadenas, a años luz

Frente a semejante despliegue de RTVE, el resto de las cadenas apenas pudieron competir. ¡Salta! firmó un 5,6 % y 424.000 televidentes en Antena 3. En Telecinco, First Dates se movió entre el 2,7 % de su edición estándar (coincidiendo con el fútbol) y el 8 % de First Dates Summer. Viajeros Cuatro pudo subir hasta el 5,5 % en la segunda parte de la noche.

Audiencias del ‘prime time’ del miércoles 15 de julio de 2026:

‘Maestros de la costura celebrity’: 17.2 % y 935.000

‘First dates: Summer’: 8 % y 525.000

‘¡Salta!’: 5.6 % y 424.000

‘Viajeros Cuatro’: 5.5 % y 424.000

‘No se lo digas a nadie: La ira’: 2.3 % y 185.000

‘La ruleta de la suerte’, líder indiscutible en Antena 3

Fuera del prime time, La ruleta de la suerte volvió a ser el programa más visto de Antena 3 en toda la jornada, con un 19,8 % de cuota y 1.454.000 espectadores en su franja matinal, consolidándose como uno de los formatos más sólidos de la cadena en pleno verano.

El mes se decidirá en los últimos 10 días de julio

Hasta hoy, La 1 (20.9 %) aventaja en más de 10 puntos de cuota a Antena 3 (11.1 %), pero esas diferencias irán cayendo a partir del lunes, cuando la pública se tenga que enfrentar a su primer día sin Mundial 2026 y sin encierros de San Fermín. El único evento grande que le queda en la recámara será el Tour de Francia, que no llega ni mucho menos a los datos del fútbol.

El liderato por ser la cadena más vista de julio se decidirá en una carrera al sprint en los 11 últimos días de fondo.