Audiencias ayer: ‘El Chiringuito’ se dispara tras anunciar su salida de Atresmedia

La clasificación de España para la final del Mundial 2026 no solo hizo historia en lo futbolístico, también dejó una jornada histórica en los audímetros, aunque el partido del próximo domingo, en el que nos mediremos frente a Argentina o Inglaterra. Un encuentro que promete romper con todos los datos de audiencia que conocemos hasta la fecha y entrar en la historia de las emisiones más vistas de la historia, rivalizando con las finales de las Eurocopas de 2008 y 2012, la final del Mundial de 2012, la final de Operación Triunfo 1 o la final de Eurovisión en la que participó Rosa López. La semifinal ante Francia arrasó en La 1, además de en el resto de canales (Teledeporte, La2Cat y DANZ). La resaca del fútbol deja, además, datazo para El Chiringuito y Josep Pedrerol, precisamente el mismo día en el que se anunciaba que el programa pondrá fin a su etapa de 13 años en Atresmedia.

El Francia-España firmó en La 1 un estratosférico 71.2 % de cuota de pantalla y 12.716.000 espectadores, confirmando el extraordinario tirón que el Mundial 2026 está teniendo en la cadena pública. Sumando el resto de emisiones del partido, la cifra total se disparó hasta un 81.3 % de share acumulado y 14.514.000 espectadores entre todas las opciones disponibles.

Audiencias del España-Francia por canales:

La 1: 71.2 % y 12.716.000 espectadores

71.2 % y 12.716.000 espectadores DAZN Mundial: 5.7 % y 1.009.000 espectadores

5.7 % y 1.009.000 espectadores Teledeporte: 2.6 % y 460.000 espectadores

2.6 % y 460.000 espectadores La 2Cat: 1.8 % y 329.000 espectadores

El partido ha dejado al resto de programas del access prime time en mínimos, por lo que se puede decir que prácticamente toda España estaba pendiente del deporte. El Hormiguero y First Dates lograron pasar del 1 % de cuota, mientras que Viajeros Cuatro y El intermedio se quedaron casi en un cero. El próximo domingo el resto de cadenas podría irse a negro durante el partido y que pocos espectadores se diesen cuenta.

Audiencias del ‘access prime time’ de ayer, martes 14 de julio:

Fútbol: Francia-España (La 1): 71.2 % y 12.716.000

‘El Hormiguero’: 1.8 % y 330.000

‘First dates’: 1.5 % y 276.000

‘Viajeros Cuatro’: 0.9 % y 170.000

‘El Intermedio’: 0.6 % y 104.000

Un previo y un post también disparados

La cobertura alrededor del partido también dejó datos notables para La 1: el especial previo Camino a Nueva York anotó un 18 % de cuota y 1.424.000 espectadores, mientras que el postpartido se disparó hasta un 40,6 % de share y 3.537.000 televidentes, confirmando que el interés se mantuvo muy alto tanto antes como después del encuentro.

El resto de cadenas pudo coger algo de aire tras el pitido final, aunque sin los datos habituales de una noche de martes. El capítulo de En tierra lejana no llegó al 7 % pese a tener una audiencia fiel en Antena 3, mientras que el especial de First Dates pudo subir al 5 %. Cuatro apostó por no dejar de emitir Código 10, que venía de rozar el 10 % hace una semana, aunque ayer no pudo pasar del 4.5 % en una noche muy complicada.

Audiencias del ‘prime time’ del martes 14 de julio:

‘Camino a NY: 40.6 % y 3.537.000

‘En tierra lejana’: 6.7 % y 773.000

‘First dates: Summer’: 5.1 % y 406.000

‘Código 10’: 4.5 % y 346.000

‘El Taquillazo’: ‘La comunidad’: 3.1 % y 250.000

‘El Chiringuito’ comienza su despedida de Atresmedia con grandes datos en Mega

Mientras La 1 batía récords, en Mega El Chiringuito vivía una noche especial tras saberse que Pedrerol y los suyos abandonan Atresmedia, aunque no se sabe dónde irán la próxima temporada, teniendo que aclarar en las próximas semanas si recalarán en Mediaset o en RTVE.

El programa se anotó un 6,1 % de cuota y 282.000 espectadores minutos después del pase de España a la final. Supone el quinto mejor dato de audiencia histórico del programa deportivo, pero se espera que el próximo lunes rompa audímetros tras la final del Mundial 2026, dando el broche a una etapa llena de éxitos tras su complicada salida de Intereconomía.

San Fermín cierra su participación con otro gran dato

La jornada de oro para La 1 se completó con el último día de San Fermín. El programa global de la mañana logró un 43,1 % de cuota y 609.000 espectadores, mientras que el último encierro de esta edición volvió a triunfar con un 56,1 % de share y 1.058.000 espectadores, cerrando por todo lo alto la cobertura veraniega de la fiesta pamplonica en la cadena pública.