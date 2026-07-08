Audiencias ayer, 7 de julio: ‘Código 10’ se dispara en Cuatro después de un gran dato de Horizonte

El martes siete de junio vuelve a dejar un día marcado por el fútbol y los partidos del Mundial 2026 emitidos en abierto por La 1. Después de los encuentros de España, los de Argentina son los que más seguimiento están teniendo en nuestro país y que más alegría están dando a La 1, aunque eso supone que el resto de programas bajen a mínimos, como pasó ayer. Ya sin fútbol, la noche deja claro que Horizonte se mantiene en buenos datos pese a las vacaciones de Iker Jiménez y Carmen Porter y el subidón para Código 10 en una noche en la que coloca a Cuatro como segunda cadena más vista.

En la primera parte de la noche, La Revuelta cumple con lo mínimo que se le puede pedir: vencer a las repeticiones de El Hormiguero. El programa de Pablo Motos comenzó la semana pasada sus vacaciones y suele vencer incluso a los programas de estreno de Broncano. Por una vez, el show de La 1 lo consigue. Horizonte, que nota la falta de sus presentadores principales, se mantiene por encima del 8 % de cuota con Paco Pérez Caballero y Beatriz Talegón al frente, dejando claro que tiene un público fiel que incluso en verano se mantiene ahí. Incluso en un dato un poco bajo logra ganar a First Dates, en Telecinco, aunque lo hace por la mínima, con apenas una décima y mil espectadores de diferencia. LaSexta ya ha mandado a El intermedio de vacaciones, por lo que sus repeticiones se desploman por debajo del 5 % y pierden el duelo contra Cifras y letras, que sigue fuerte en La 2.

Audiencias del ‘access prime time’ ayer:

‘La Revuelta’: 12.1 % y 1.278.000

‘El Hormiguero’: 8.8 % y 937.000

‘Horizonte’: 8.1 % y 855.000

‘First dates: Summer’: 8 % y 854.000

‘Cifras y letras’: 5.4 % y 576.000

‘Campamento Wyo’: 4.8 % y 512.000

‘Código 10’ se dispara en la noche de Cuatro con su mejor dato de la temporada

Sin fútbol, sin Supervivientes y sin La isla de las tentaciones, la noche del martes se ha quedado libre para que la serie turca En tierra lejana aproveche la falta de rivales y lidere en Antena 3. La segunda posición es para Nacho Abad y David Aleman, que confirma el gran momento de Cuatro gracias a la información. Código 10 se dispara hasta casi rozar el 10 % y consigue mantener la audiencia (incluso subirla) heredada de Horizonte, logrando situarse como segunda opción del prime time.

Al cielo con ella, la gran apuesta de La 1 de manos de la productora de Jordi Évole, se mantiene con un 8 % de cuota en su último programa de la temporada, confirmado el pinchazo en audiencias de la sustituta de Marc Giró.

Telecinco, sin realities durante el verano, decidió emitir la película Exposados, con la que se queda como cuarta opción, mientras que Giró se marcha de vacaciones en laSexta dejando un mal sabor de boca con un pobre 4 % de cuota. La cadena de Atresmedia tendrá que pensar si quiere mantenerle en el horario o que sea el recambio del Gran Wyoming ante su posible jubilación.

‘En tierra lejana’: 11.6 % y 828.000

‘Código 10’: 9.7 % y 590.000

‘Al cielo con ella’: 8 % y 619.000

‘Cine 5 estrellas’: ‘Exposados’: 6.8 % y 451.000

‘Cara al show con Marc Giró’: 4.3 % y 316.000

Argentina barre en la tarde con su remontada ante Egipto

El Mundial 2026 está dejando grandes datos de audiencia a La 1 —aunque también un agujero de 55 millones de euros de las cuentas públicas por la compra de sus derechos—, siendo los partidos de España y Argentina los que mejores audiencias están dando. La 1 firmó una tarde espectacular gracias al deporte, mezclando resúmenes del Mundial con una etapa del Tour de Francia y la emisión del partido de los de Messi.

El partido de Argentina contra Egipto logra un brutal 39 % de cuota de pantalla y reunir a 3.757.000 espectadores ante la televisión. Programas como Y ahora Sonsoles (7.1 % y 654.000), ¡De lunes a viernes! (6 % y 577.000), El verano se mueve (7.5 % y 638.000), Allá tú (7.5 % y 707.000) y Pasapalabra (15.7 % y 1.448.000) sufren contra la tarde deportiva de TVE.