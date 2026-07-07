Audiencias de ayer: el partido de España contra Portugal paraliza el país

El Mundial 2026 sigue haciendo estragos en las audiencias de todas las cadenas durante el mes de julio de 2026, siendo La 1 la que está batiendo todos los récords, como era de esperar. El partido de España contra Portugal para firmar su clasificación a cuartos de final fue seguido por el 70 % de las personas que estuvieron viendo la televisión en esos momentos, por lo que se puede decir que el país se paralizó para ver a los nuestros dejar a Cristiano Ronaldo fuera del Mundial. La 1 es la que se lleva la mayor parte con un 65 % de la audiencia, pero Teledeporte, DANZ y La2Cat también emitieron el encuentro, sumando entre las tres un 5,6 % de la audiencia total del encuentro. El resto de opciones quedaron en números ridículos, pero era algo de esperar. Por eso la mayoría de canales dieron la noche por perdida, excepto Cuatro, que apostó por continuar emitiendo Horizonte y los datos dejan claro que fue un acierto.

El Hormiguero es la segunda opción durante la emisión del partido, pero lo hace marcando un 2.6 % de cuota. El resto de programas como First Dates, Cifras y letras, Viajeros Cuatro o El intermedio también optaron por emitir reposiciones ante lo que sabían que iba a ser una noche desastrosa en audiencias. El problema ahora lo tiene Antena 3 encima de la mesa, que tiene pensado celebrar la segunda semifinal de Tu cara me suena el próximo viernes, pero el comienzo de gala coincidiría con el final del partido de España ante Bélgica —siempre que no se llegue a una prórroga—. En Happy FM iremos informando si hay cambios en la programación.

Audiencias del ‘access prime time’ del lunes 6 de julio de 2026:

Fútbol. Portugal-España: 1: 65 % y 10.985.000 en La 1

‘El Hormiguero’: 2.6 % y 462.000

‘First dates: Summer resort’: 2.5 % y 425.000

‘Cifras y letras’: 2 % y 355.000

‘Viajeros Cuatro’: 1.2 % y 213.000

‘El Intermedio’: 1 % y 178.000

Hubo que esperar hasta muy pasadas las 23 h para saber el resultado final y que el resto de la programación comenzase, pero la resaca del partido ha afectado a todos, dejando a La Revuelta liderar con más de un millón de espectadores al final de la noche. Broncano se aprovecha de la resaca del fútbol para inflar sus audiencias, igual que lo lleva haciendo ya tres semanas Manu Sánchez con El perro andaluz.

Antena 3 optó por emitir un nuevo capítulo de la serie En tierra lejana, que se deja cuatro puntos de cuota, cuando normalmente pasa del 11 %, pero el post del partido se llevó todavía más del 50 % de los espectadores. Horizonte fue la única apuesta en directo y la jugada le ha salido bien a Cuatro gracias al buen trabajo de Paco Pérez Caballero y Beatriz Talegón, los sustitutos durante las vacaciones de Iker Jiménez y Carmen Porter. Aunque un 6 % pueda parecer bajo, se trata de un dato muy bueno para una noche muy complicada. Universo Calleja se queda a dos décimas en Telecinco, mientras que La 2 y laSexta optaron por el cine.

‘Camino a NY’: 50.6 % y 7.054.000

‘La Revuelta’: 17 % y 1.350.000

‘En tierra lejana’: 8.5 % y 736.000

‘Horizonte’: 6.7 % y 593.000

‘Universo Calleja’ 6.5 % y 492.000

‘El Taquillazo’: ‘Fuera de carta’: 2.6 % y 212.000

‘Cine clásico’. ‘Victor, victoria’: 2.1 % y 261.000

‘De lunes a viernes’ se estrena bien en las tardes de Telecinco

La versión diaria de ¡De Viernes! ha llegado demostrando que es uno de los aciertos de la programación veraniega de Telecinco. El espacio del corazón de Santi Acosta y Bea Archidona logra un buen 9 % de cuota de pantalla y cubre el hueco dejado por El diario de Jorge. Habrá que estar atentos a la evolución del programa en los próximos días.

Estreno de ‘De lunes a viernes’: 9 % y 695.000 espectadores.