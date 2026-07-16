La dura confesión de Roro a Ibai Llanos antes de ‘La Velada del Año’: «Iba de fentanilo hasta las cejas»

Roro, inevitablemente, se está convirtiendo en una de las grandes protagonistas de La Velada del Año 6. A pocos días de su celebración en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, Ibai Llanos ha tenido la oportunidad de hablar con ella. Debemos tener en cuenta que, para esta edición, la influencer no dudó en poner rumbo a China para llevar su cuerpo al límite, entrenando con monjes Shaolin. Todo ello mientras está siguiendo una estricta rutina de ejercicios y hábitos alimenticios. Es evidente que la joven está más que preparada para poner solución a todos y cada uno de los errores que cometió en la edición anterior, en la que no solamente perdió ante Abby, sino que se lesionó en plena batalla. Es por eso que Ibai Llanos no ha desaprovechado la ocasión de acompañar a la creadora de contenido a una jornada completa de preparación.

«Es absurdo. Le dedica una cantidad absurda de tiempo al día y a la semana. Está doblando entrenamientos todos los días», comentó Pablo, pareja de Roro. Todo ello mientras destacó el innegable cambio físico que había experimentado su novia en tan sólo unos meses. Al llegar al centro de boxeo, el organizador fue testigo del enorme esfuerzo que está haciendo Roro y cómo su pareja le está apoyando en el proceso de preparación. «Pablo es la única persona a la que yo le puedo delegar cosas, y confío plenamente en que esas cosas las va a hacer bien. Literal, es una extensión de mí. Pablo es mi todo», explicó la creadora de contenido en redes sociales. En el vídeo, Roro quiso sincerarse sobre muchas de las cuestiones a las que ha tenido que hacer frente desde que entró en el mundo del boxeo, y algunas de ellas demasiado desagradables.

Entre ellas, la grave lesión que sufrió en el quinto metatarsiano del pie tanto antes como durante la pelea contra Abby en el ring. A pesar de que ya ha pasado página, la joven de 24 años reconoció al organizador de La Velada del Año 6 que le costó muchísimo recomponerse de aquella derrota. Especialmente por el revuelo mediático que se formó.

Tanto es así que le brindó la posibilidad de dejar atrás esa «adicción al móvil» que tenía, y todo para tratar de tomar distancia. Todo ello mientras lidiaba con la lesión sufrida durante la pelea. «Me fui al vestuario porque me dolía muchísimo el pie. Vino el equipo médico al vestuario y les dije: ‘Me duele muchísimo, de verdad, chicos, me lo he roto otra vez’», explicó.

Fue entonces cuando los doctores decidieron administrarle fentanilo. Algo que hizo saltar todas las alarmas. «Iba de fentanilo hasta las cejas», bromeó Ibai Llanos. Ella, entre risas, añadió más datos sobre aquel instante: «El post-velada lo tengo un poco confuso. Yo, que no bebo ni café, que ni bebo ni fumo ni nada, y de repente me metieron fentanilo. Dios mío, qué mal lo pasé. Nunca había tenido esta sensación. Tenía mucha tristeza y como que me la multiplicó (…) No sabía controlarme a mí misma. Fue horrible».