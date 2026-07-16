El atrevido proyecto del nuevo bar Pesquero del puerto de Palma vence pero no logra la unanimidad de los expertos

El atrevido proyecto del nuevo bar Pesquero del puerto de Palma vence y logra la mayoría de votos en la Comisión de Centro Histórico, pero no logra la unanimidad de los expertos y de entidades en defensa del patrimonio como ARCA, que ha vuelto a exigir la retirada del mismo.

Para este colectivo, resulta «totalmente incongruente» por parte de la Comisión de Centro Histórico, según afirman en un comunicado, «haber rechazado por unanimidad hace unos meses la propuesta del Pesquero por afectación negativa del entorno patrimonial de Sa Llotja y que unas semanas más tarde se apruebe una propuesta que reconoce que no tiene cambios significativos porque si los hubiera podrían impugnar la concesión. En resumen, la propia Comisión aprueba el proyecto sin cambios significativos. Es pura incongruencia», ha manifestado la entidad con voz y voto en este organismo municipal.

A la hora de analizar el resultado de la votación, hubo cuatro abstenciones, dos votos en contra de ARCA y Joana Roca (arquitecta de prestigio) y cuatro votos a favor, entre ellos los políticos municipales.

«Debemos añadir que la mayoría de las abstenciones se produjeron porque consideraban que el proyecto debía volver a pasar por Centro Histórico cuando esté más desarrollado. Sin embargo, se afirmó desde el equipo técnico de la comisión que ya era una votación definitiva y no volvería a suceder», abunda el comunicado de este colectivo.

Para ARCA, el fondo de la cuestión es que este edificio, muy similar a la propuesta inicial rechazada, «tal y como afirman los propios promotores, perjudica la imagen del conjunto histórico de Palma en su lugar más sensible, la fachada marítima de Sa Llotja, Catedral, Consolat y Passeig Sagrera».

Se da la circunstancia de que la propuesta del Pesquero vino a la comisión únicamente «con una imagen idealizada sin proyecto básico, memoria, alzados, planos, cálculos de superficies», por lo que la entidad señala que «no reunía la documentación necesaria para que se pronuncie la Comisión».

Aunque previamente y por escrito y también con imágenes «habíamos recibido tres propuestas alternativas al proyecto inicial ganador del concurso y que había sido rechazado», el problema es que el representante de los promotores del proyecto del Pesquero «afirmó que la única propuesta viable para mantener la concesión ganada en el concurso organizado por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) sería la tercera, por ser la más similar al proyecto inicial. Si no se hacía así, se podría impugnar la decisión del concurso de APB por el Pesquero».

Por ello, ARCA ha exigido al Ayuntamiento de Palma que «rectifique y rechace definitivamente ese proyecto del Pesquero».