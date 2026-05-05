Los expertos de la Comisión de Centro Histórico sentencian el ‘atrevido’ Pesquero del puerto de Palma

Los expertos de la Comisión de Centro Histórico sentencian el nuevo y atrevido bar Pesquero del puerto de Palma. Un proyecto arquitectónico espectacular que se ubicará en el hoy cerrado edificio y que contará con una pérgola iluminada con trenzado de madera a modo de casco de barco en construcción, recogiendo la tradición marinera con unas sombras que evocan las redes de pesca.

Se trata del proyecto de la empresa Coliving Puig de Alaró SL, que este martes no ha pasado el filtro consultivo de la citada comisión de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma. La entidad conservacionista ARCA ha celebrado la decisión y ha calificado en un comunicado como «muy positivo» el rechazo unánime de todos los miembros de la Comisión al proyecto que ganó el concurso de la Autoridad Portuaria.

ARCA ya advirtió de que era un proyecto muy impactante, que buscaba ser muy visible, con una cubierta pretenciosa arquitectónicamente, «y buscaba competir con la Lonja, el Consolat y hacerse muy visible, de día y de noche, con la Catedral al fondo».

ARCA cree que un bar al lado del mar como el Pesquero debe ser sencillo, humilde en imagen y debe pasar desapercibido. «El proyecto buscaba lo contrario, ser visible e impactar visualmente. Por ello considera indignante que se pretenda permitir la colonización estética de la imagen histórica de la ciudad, con un edificio que pretende competir con la Lonja y el Consolat con una estructura desproporcionada y de una estética que está fuera de lugar dentro de un conjunto histórico, aunque se quiera disfrazar con argumentación sentimental de recuerdo de barco y redes».

Finalmente, la entidad considera que la Autoridad Portuaria «se ha guiado únicamente por criterios económicos sin tener en cuenta su papel fundamental respecto al conjunto patrimonial histórico de Palma», y por ello, le insta «a cambiar sus criterios de selección a la hora de conceder un espacio público. Debe buscar un proyecto totalmente integrado en la fachada marítima de Palma».

Ahora habrá que ver el alcance que tiene esta decisión, dado que el edificio está dentro del ámbito competencial de la APB y no en terrenos municipales. Con una inversión de más de tres millones de euros y un plazo de ejecución de seis meses, los arquitectos Jordi Herrero y Eduardo García tenían claro que, tras analizar el actual edificio, la mejor propuesta de mejora pasa por su demolición, y la construcción de un nuevo proyecto que incorpore sótano y, en conjunto, permita resolver adecuadamente el programa completo.

El nuevo edificio está formado por cuatro elementos que definen el proyecto: pérgola, tablero, restaurante y sótanos. La propuesta arquitectónica para el restaurante intenta recoger el eco de los antiguos astilleros en los muelles, en los que destacaban los cascos de los barcos en construcción o reparación.

Las terrazas del proyecto presentan una generosa dimensión, lo que, dadas las condiciones climáticas locales, hace necesario incorporar elementos que proporcionen protección solar durante gran parte del año.