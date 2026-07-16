Un hombre irrumpe con un carrito de chatarra en un bar de Palma y amenaza a los dueños con una sierra: «¡Os voy a matar!»

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas graves tras sembrar el pánico en un bar de La Vileta. El sospechoso, armado con una sierra, llegó a gritarle al hijo de la dueña del local frases como «¡os voy a quemar el bar!» y «¡os voy a matar a ti y a tu madre!».

Los hechos ocurrieron el pasado lunes por la tarde, pero el origen del conflicto se remonta a deudas del pasado. Los propietarios del establecimiento explicaron a los agentes que el presunto autor era un viejo conocido que debía dinero de varias consumiciones anteriores que se había marchado sin pagar, motivo por el cual se le había denegado la entrada al local.

Ese día, el hombre se presentó en el lugar empujando un carrito lleno de chatarra. Al ver que comenzaba a causar destrozos en el mobiliario exterior de la terraza, los responsables del negocio se apresuraron a cerrar las puertas de acceso para proteger el interior.

Lejos de deponer su actitud, el agresor empezó a propinar fuertes patadas a la puerta. Para frenar el ataque y evitar mayores daños, el hijo de la propietaria decidió salir al exterior. Fue en ese tenso instante cuando el hombre extrajo la sierra de su carrito y lo amenazó de muerte directamente. «¡Os voy a quemar el bar!» y «¡os voy a matar a ti y a tu madre!», llegó a espetar.

Al percatarse de que las víctimas estaban llamando a la Policía Nacional, el agresor lanzó rápidamente el serrucho hacia un restaurante colindante para intentar deshacerse de la evidencia.

Sin embargo, la maniobra fue inútil: los agentes localizaron al sospechoso todavía alterado y, tras inspeccionar el establecimiento vecino, recuperaron la herramienta, confirmando los hechos y procediendo a su inmediata detención.