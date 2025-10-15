Así es Juan del Val: su edad, sus estudios, cómo conoció a Nuria Roca, sus hijos y todo sobre su vida

No es ningún secreto que Juan del Val, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los escritores y colaboradores de televisión que más ha dado de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. No solamente destaca como tertuliano en El Hormiguero, programa que presenta Pablo Motos, sino también en La Roca, espacio que conduce Nuria Roca en laSexta. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la amplia trayectoria profesional de Juan del Val, así como descubrir diversos aspectos de su vida más allá de su mujer, Nuria Roca, y sus hijos.

La trayectoria profesional de Juan del Val

Nacido el 5 de octubre de 1970 en Madrid, Juan Ángel del Val pronto comenzó a interesarse por el mundo de las letras. No tiene estudios universitarios terminados, puesto que dejó 2º de B.U.P para ponerse a trabajar. Antes de dedicarse por completo a los medios de comunicación, llegó a trabajar como albañil. Con posterioridad, se animó a colaborar con prensa taurina, a través de la redacción de crónicas de toros.

Esos fueron sus inicios, pero su consolidación llegó con el fichaje en El Independiente. De ahí comenzó a trabajar con varias revistas, así como programas de radio y televisión. De hecho, a lo largo de su trayectoria, ha trabajado en numerosos formatos como es el caso de Lo mejor que te puede pasar (Melodía FM), así como El Hormiguero (Antena 3).

En cuanto al mundo de la escritura, a lo largo de su carrera, ha publicado numerosos libros. Entre ellos, alguna colaboración con Nuria Roca como es el caso de Para Ana (de tu muerto) o, incluso, Lo inevitable del amor. En solitario, ha estrenado títulos como Parece mentira, Candela, Delparaíso o, incluso, Bobesada. Lejos de que todo quede ahí, también brilla en su faceta de empresario, tras la creación en 20003 de La Boleta Producciones S.L., dedicada a la producción de cine, teatro y televisión.

Su vida personal

Su mujer es Nuria Roca, a quien conoció en 1998 cuando él trabajaba para la revista Man y vio a la periodista presentando el programa Waku Waku. En numerosas ocasiones, Del Val ha recordado una anécdota que tiene vinculación con la Gala de Nochevieja de TVE que se emitió en 1998. Cuando vio a Nuria, le pareció «la persona más guapa que había visto». Fue al plató e intentó entrevistarla. Fue ahí cuando comenzó el interés y, con posterioridad, comenzaron su historia de amor.

Tanto es así que el 6 de octubre de 2000, la pareja se dio el «sí, quiero» en Puig (Valencia). Fruto de este amor nacieron sus tres hijos: Juan, Paul y Olivia. Lo que es un hecho es que Juan y Nuria mantienen una relación estable desde hace décadas. Por si fuera poco, han trabajado juntos en numerosos formatos y proyectos, en los que no han tenido reparos a la hora de hablar con total sinceridad sobre diversos aspectos de su vida.