Juan del Val muestra el tatuaje que se hizo por Nuria Roca

El pasado domingo 24 de septiembre La Roca, programa de LaSexta, abordó uno de los temas más comentados por los expertos. España es el sexto país del mundo con mayor cantidad de población tatuada. Pero, tal y como explicó la periodista Sara Ramos a Juan del Val y sus compañeros, también cuenta con la mayor tasa de gente arrepentida por ello, concretamente, el 50%.

La investigación demuestra que los tatuajes de los que más se suelen arrepentir la gente son: las letras chinas (cuarto puesto), los realizados en la juventud (tercer puesto) y los tatuajes tribales (segundo puesto). «Y esto lo digo mirándote a ti», señaló Ramos a Juan del Val.

Juan del Val ha contado que tiene dos tatuajes: uno por sus hijos y otro por Nuria Roca #LaRoca77 https://t.co/zMMx3IjaT4 — La Roca (@LaRocaLaSexta) September 25, 2023

Pues, otro de los tatuajes que suelen tener mayor tasa de arrepentimientos son los realizados por una pareja o ex pareja. «No os hagáis esta locura en la piel», dijo Nuria Roca. Pero, el escritor, quiso dar su opinión del por qué se hizo un tatuaje en honor a su mujer y sus hijos. «Yo creo que los tatuajes pueden tener una simbología o pueden no tenerla. Pueden ser estéticos y ya está», comenzó aclarando.

«Yo tengo que hacerme tatuajes de los que tenga la absoluta certeza de que no me voy a arrepentir», añadió. Unas palabras con las que el colaborador hizo referencia al que se hizo por sus tres hijos. Pero, el que generó cierto debate fue el que se realizó por Nuria Roca, su esposa. De esta manera, Juan del Val mostró que se había impregnado en la piel una ‘N’ acompañada de la palabra ‘Incondicional’.

Al respecto, Sara Ramos le preguntó qué haría si su relación con la periodista llegara a su final, después de tantos años y un gran tatuaje de por medio. «Me dejaría el tatuaje porque ella forma parte de mi vida y jamás me arrepentiría de haber estado con ella», dijo rotundamente. «Si tengo otra pareja, tendrá que asumir dónde está mi vida, y mi vida es Nuria», sentenció el escritor.

