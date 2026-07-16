Saltan las alarmas entre los apicultores de Ibiza: detectado el primer nido de la temida avispa oriental (Vespa orientalis), una especie que es toda una amenaza para las explotaciones de abeja melífera, ya que depreda activamente estos insectos y puede afectar a la producción apícola y a los servicios de polinización.

La avispa oriental es una especie exótica que, en los últimos años, se ha expandido fuera de su área de distribución natural y ya se ha establecido en diversos territorios de la cuenca mediterránea.

Los ejemplares adultos se alimentan principalmente de néctar, fruta madura y otras fuentes de azúcares, mientras que las larvas necesitan proteína animal. Por este motivo, las reinas y las obreras capturan otros insectos, como abejas, moscas, saltamontes y pequeñas avispas.

Fue detectada por primera vez en Baleares el pasado año, con un primer nido localizado en Mallorca. El de Ibiza se ha encontrado en el término municipal de Santa Eulària, gracias al aviso de una vecina que alertó sobre la presencia de unas avispas que le parecían una especie exótica y facilitó fotografías para su identificación.

Tras recibir el aviso, técnicos del Consorcio para la Recuperación de la Fauna de Baleares (Cofib) se desplazaron hasta el domicilio, donde confirmaron que se trataba del primer nido de Vespa orientalis detectado en la isla.

Inmediatamente, se activó el protocolo de actuación y se procedió a la retirada completa del nido para evitar su expansión. Con esta detección, el Servicio de Protección de Especies refuerza además el protocolo de control y vigilancia de esta especie invasora.

Como medida complementaria de vigilancia, durante los próximos días se instalarán trampas con atrayente dulce en los alrededores de la zona donde se ha localizado el nido con el objetivo de detectar la posible presencia de otros ejemplares y comprobar que no existan nuevos focos.

El seguimiento de la especie se lleva a cabo a través del Servicio de Protección de Especies de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y del Cofib con el objetivo de detectar de forma precoz cualquier nuevo foco y evitar su establecimiento.

En caso de observar un ejemplar o un posible nido de avispa oriental, se recomienda no manipularlo y comunicarlo al Servicio de Protección de Especies, aportando, siempre que sea posible, una fotografía que facilite su identificación.