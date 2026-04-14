Ataque a la abeja autóctona de Ibiza: unos ladrones saquean 11 colmenas para robar huevos y larvas

La abeja autóctona de Ibiza se encuentra contra las cuerdas después del saqueo de 11 colmenas en Portinatx, al norte de la isla, que han provocado su pérdida irreversible y amenazan seriamente la continuidad de un programa que lleva a cabo la Asociación de Apicultores de Ibiza.

Los hechos se remontan a dos semanas atrás, cuando los responsables de los hechos sustrajeron toda la cría de esta decena de colmenas, pero separando los cuadros de larvas, que fueron retirados y sustituidos por otros cuadros nuevos de cera laminada. Los autores, por tanto, se llevaron los huevos y larvas de la abeja autóctona de Ibiza y dejaron otros.

En otra de las colmenas saqueadas había varios kilos de miel acumulada que fue sustraída en su totalidad en este espacio ubicado en los alrededores de Portinatx.

Al llevarse las larvas y huevos autóctonos, se ha cortado la cadena de recuperación genética. Hay que indicar que el proyecto para la recuperación de la abeja autóctona de Ibiza, iniciado hace años, tiene como objetivo la conservación de una población adaptada al entorno local, fundamental para el equilibrio de los ecosistemas y la polinización de la flora local.

Su pérdida provocaría, además del lógico problema económico, un duro golpe para este plan de investigación de la apicultura ibicenca.

La entidad ya ha denunciado los hechos a la Guardia Civil y es el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) el que investiga lo que es un atentado directo contra el patrimonio natural de Ibiza.

La abeja que poblaba Ibiza desapareció casi por completo en la década de los 90 del siglo pasado como consecuencia de la introducción de otras especies y una epidemia de varroa declarada a nivel nacional. La abeja ibicenca es más pequeña que otras variedades, pero también más prolífica y agresiva.

Aunque el proceso de recuperación que se está llevando a cabo es lento, pero adaptado a las características de la isla, sucesos como el ocurrido desafían todo el trabajo realizado.