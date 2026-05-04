Prohens cumple con Vox y rebaja las exigencias de catalán en la ESO y el bachillerato en Baleares

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes del Govern de Baleares ha publicado la orden que regula la homologación de los estudios de catalán con los certificados oficiales y que determina que los estudiantes que acaben la ESO y el bachillerato con una nota de 7 en catalán obtendrán, respectivamente, los niveles B2 y C1 en esta lengua, rebajando las actuales exigencias.

Se trata de una medida acordada por PP y Vox para la aprobación de los Presupuestos autonómicos de 2025 y que, en la práctica, supone una rebaja en los requisitos para obtención de los certificados oficiales de catalán.

Hasta ahora, en la ESO, quienes finalizaban con una nota de media de 7 en catalán obtenían el B1, y los que lo hacían con un 8 el B2; mientras que en bachillerato, los primeros obtenían un B2 y los segundos un C1.

Para Vox, que ha celebrado la rebaja, se trataba de una discriminación arbitraria, al considerar que el 7 y el 8 tienen la misma consideración de notable. «No puede haber dos alumnos con la misma calificación oficial recibiendo un trato diferente. Eso era una trampa burocrática que perjudicaba a familias de Baleares», ha afirmado la portavoz de Vox, Manuela Cañadas.

La orden también amplía el acceso a la homologación para alumnos que han cursado un año de sus estudios en el extranjero, una medida, para Vox, «de sentido común» que protege a las familias que apuestan por la movilidad estudiantil de sus hijos.

El texto del Govern reconoce como una «incoherencia» que se homologara de manera diferente alumnos con 7 y con 8 –ambos con un notable– dado que las calificaciones numéricas no tienen validez oficial.

La publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de estga modificación representa un cumplimiento más del govern del PP con lo acordado con Vox en mayo de 2025 para la aprobación de los Presupuestos de ese año.