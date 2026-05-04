Ataque homófobo en Formentera: le intentan atropellar y le dan una paliza al grito de «¡y encima maricón!»

Violenta agresión homófoba en Formentera. Un hombre de nacionalidad peruana recibió el pasado viernes una paliza al grito de «¡y encima maricón!» cuando intentaba hacerse una foto en una calle con preferencia peatonal. La víctima, de 49 años, se encuentra ingresado en un hospital de la isla con un traumatismo craneoencefálico y un fuerte golpe en el ojo.

Los hechos ocurrieron a las 02:33 horas de la madrugada cuando dos ocupantes de un vehículo realizaron un amago de atropello al hombre para intentar pasar, según ha informado la entidad Sa Clau de s’Armari. El gesto no fue bien recibido por el peatón, que en ese momento intentaba tomar una fotografía, por lo que les recriminó su comportamiento.

Fue en ese momento cuando los dos ocupantes del turismo se bajaron y se dirigieron a él con el único objetivo de pegarle. Así, le propinaron una brutal paliza al grito de «y encima maricón» para luego marcharse del lugar. Tras el ataque sufrido, la víctima fue a urgencias al Hospital de Formentera, donde fue atendido por las lesiones que presentaba, aunque fue dado de alta a las 03.28 horas.

Sin embargo, el domingo, el varón empezó a encontrarse mal de nuevo y ésta vez acudió a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde sigue ingresado. El parte médico detalla lesiones como «hematomas, equimosis y heridas en la cabeza, así como la necesidad de tratamiento farmacológico y curas».

Las instituciones condenan los hechos

El Consell Insular de Formentera ha emitido una nota de prensa en la que condenan de forma «contundente» la paliza homófoba. «Se trata de unos hechos absolutamente incompatibles con los valores de convivencia, respeto y libertad que definen a Formentera como sociedad», manifiestan.

Además, el Consell se ha comprometido a «seguir impulsando políticas públicas de sensibilización, prevención y protección frente a cualquier forma de discriminación, así como a trabajar conjuntamente con entidades sociales para garantizar una isla segura, inclusiva y respetuosa para todos».

El Govern balear que preside Marga Prohens (PP) también ha condenado lo ocurrido y ha trasladado su apoyo a la víctima. «Hacemos un llamamiento a la tolerancia cero ante cualquier manifestación LGTBI-fóbica y expresamos nuestro rechazo más absoluto ante cualquier forma de violencia», han afirmado en una nota de prensa.

Por su parte, la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha expresado su «condena más rotunda ante unos hechos absolutamente intolerables que atentan contra la dignidad de las personas y contra los valores de convivencia de nuestra sociedad».

Asimismo, ha remarcado que «no hay espacio para el odio en las Islas Baleares y cualquier agresión por motivos de orientación sexual nos interpela como sociedad».

Desde la entidad Sa Clau de s’Armari exigen que se abra una profunda investigación para identificar y detener a los autores de la agresión e insisten en que este tipo de violencia no puede quedar impune.

“Una agresión cometida al grito de ‘y encima maricones’ no es un simple altercado; es un claro y directo delito de odio”, denuncian desde el colectivo, que hacen un llamamiento a la Fiscalía de Delitos de Odio para que actúe «con firmeza y trate este caso con la gravedad que merece».

En cuanto a la asociación Ben Amics, consideran que la agresión está relacionada con la situación de «incertidumbre» generada por gobiernos de «derecha y ultraderecha, no muy alejadas ideológicamente».

La portavoz de la entidad, Jan Gómez, ha indicado que ponen a disposición de la víctima los recursos de atención integral, para asesorar psicológica y jurídicamente a esta persona.