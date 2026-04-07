Dos vendedores del mercado de Pere Garau de Palma dan una paliza a un compañero al grito de «¡maricón!»

El mercado municipal de Pere Garau de Palma atraviesa días de tensión tras la agresión homófoba ocurrida el pasado jueves 2 de abril en el exterior de sus instalaciones. Los propietarios de un puesto del mercado propinaron una violenta paliza a otro placero, Miquel Gili, al grito de «maricón» y otros insultos relacionados con su orientación sexual.

Los hechos tuvieron lugar cuando la víctima, de unos 40 años y muy conocida entre comerciantes y clientes del mercado palmesano, atendía a una clienta que quería comprar rábanos. Al no disponer de este producto, se dirigió a otro puesto para pedirlo prestado. Durante ese trayecto, pisó una baldosa perteneciente al espacio de los agresores, quienes interpretaron que estaba invadiendo su puesto.

Los vendedores, procedentes del municipio de Algaida, aprovecharon que la víctima cayó al suelo para golpearla repetidamente por todo el cuerpo mientras proferían insultos homófobos. No obstante, según ha podido saber este periódico, la mala relación entre ambas partes venía de tiempo atrás. La agresión ya ha sido denunciada y el caso se encuentra en manos de la justicia.

La presidenta del mercado de Pere Garau, Paquita Bonnín, ha explicado a OKBALEARES que la Junta Directiva no puede adoptar medidas contra los agresores, ya que los hechos ocurrieron fuera de las instalaciones, en un espacio que pertenece al Ayuntamiento de Palma. Aun así, ha subrayado que «estos hechos no nos pueden ocurrir» y ha recordado que en el mercado «somos una gran familia».

«Le han jodido la vida»

La agresión ha generado una oleada de mensajes de apoyo a Miquel Gili. Un amigo suyo ha denunciado en redes sociales que “no se puede permitir que estas malas bestias sigan trabajando cerca de la persona a la que odian y a la que han dado una paliza”, y ha reclamado que se les expulse y que se dé a conocer quiénes son, asegurando que “le han jodido la vida” a su amigo.

Algunas instituciones también se han pronunciado, como el Ayuntamiento de Lloret de Vistalegre, que ha condenado “enérgicamente cualquier tipo de violencia, especialmente la que va acompañada de insultos de odio por orientación sexual, raza, origen o cualquier otra circunstancia personal”.

Desde el consistorio han añadido que “estas actitudes no tienen cabida en nuestra sociedad, que debe basarse en el respeto y la convivencia”, y han expresado su confianza en que “la policía y la justicia puedan esclarecer los hechos lo antes posible”.

Este martes, a las 11:00 horas, ha tenido lugar en el mercado de Pere Garau una concentración en apoyo a la víctima de la agresión homófoba, en la que han participado un centenar de personas aproximadamente.