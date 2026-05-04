Ábalos niega haber dado la orden de comprar a Aldama las mascarillas que se quedó Armengol

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha rechazado en el Tribunal Supremo que diera orden para contratar la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario acusado Víctor de Aldama. Al mismo tiempo, ha afirmado que la decisión de comprar 13 millones de unidades fue suya, por «la necesidad de generar una reserva estratégica» de material sanitario.

«Yo siempre dije que las mascarillas había que traerlas lo antes posible, que pusieran todos los medios para ello», ha manifestado en su declaración este lunes como principal acusado en el juicio por presuntas irregularidades en la compra de material sanitario.

Ábalos ha dicho que él dio la «orden política» de conseguir mascarillas pero correspondía a Puertos del Estado –8 millones de unidades– y Adif –5 millones–, los entes de Transportes a los que se encargó la compra, llevarlo a cabo y «estaban en plenitud de su competencia y de su responsabilidad» como «órganos de contratación».

Eso sí, ha puntualizado que él no fijó la cantidad pero sí decidió que Puertos comprara ocho millones para 30 días, en lugar de cuatro millones para 15 días, porque si no era «como no pedir nada» y «era muy difícil encontrar material, cada vez más disputado».

«Tienen que contratar como ellos crean conveniente. Yo no he contratado jamás, no he formado parte de ningún órgano de contratación. Tienen el mandato de comprar, pero no el de contratar con nadie en concreto. Tienen que contratar a quien crean, porque al final son ellos los que van a tener que responder de quien contraten», ha agregado.

Sobre que desde Puertos y Adif escogieran a Soluciones de Gestión, el exministro ha asegurado que si «no les gustaba» esa oferta, «podían haber cogido otra». «El problema es que las otras podían merecerles bastante menos confianza, y sobre todo es que igual les tocaba adelantar un dinero que no querían arriesgar», ha dicho.

También ha afirmado que no conoció «ninguna» oferta y que supo que «hubo varias», hasta «cuatro coetáneas» a la de Soluciones de Gestión», según le comentó su asesor, también acusado, Koldo García.

«Este tema solamente lo despaché con el subsecretario, con nadie más, y él me dijo que, aunque la ley de contratos del sector público para situaciones de emergencia y el propio decreto del estado de alarma creado para esta situación no exigía la concurrencia, quedaría bien si hubiera algunas ofertas más», ha indicado.

Ante ello, Ábalos les pidió «buscarlas y se ha mostrado «convencido» de que «al menos algunas hubo»: «Por mi mano no pasó ninguna, por lo tanto no sé ni quiénes, pero a mí, por lo que se me respondió y lo que me consta, es que más de una hubo seguro».