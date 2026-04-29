Koldo colocó a Armengol las mascarillas que le sobraban porque Aldama no sabía a quién vendérselas

El empresario y presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, ha manifestado este miércoles en su declaración como acusado en el juicio del Tribunal Supremo que fue cuando se adquirieron ocho millones de mascarillas en China —inicialmente iban a ser cuatro—, y no sabían a quién vendérselas, el momento en que «entra Canarias y entra Baleares». «Koldo me dijo, no te preocupes, que ya lo soluciono», ha rememorado.

De este modo, Koldo García acabaría colocando a Francina Armengol 1,4 millones de mascarillas fake que Baleares no necesitaba. Unas mascarillas que saldrían de los 4 millones (4 de 8) sobrantes de la compra que Aldama hizo a China. Por ellas pagó 3,7 millones de euros a la empresa suministradora y representada por Víctor de Aldama, Soluciones de Gestión.

Después de que algunos testigos manifestaran a lo largo del juicio que en pocos minutos una orden de comprar mascarillas por Puertos del Estado pasó de cuatro millones de unidades a ocho, Aldama ha explicado que llamó al ex asesor ministerial para informarle que iban a llegar esas ocho millones y Koldo hizo «sus gestiones, como siempre, ordenando y mandando, y cambia de cuatro a ocho».

«Compramos ocho millones porque era un problema en China comprar mascarillas. Y luego por un tema muy importante, por los fletes: Air Europa en ese momento, los aviones que utilizamos, no tenía autorización para sobrevolar espacio aéreo chino», ha explicado.

Así, llamó a Álvaro Sánchez Manzanares, entonces secretario general de Puertos del Estado, entidad adscrita a Transportes y, que, al decirle que se iban a comprar ocho millones, le replicó: «Víctor, de verdad, estáis locos, pero cómo vais a hacer esto».

Aldama le dijo que ya se había «arreglado» y que se había decidido que se iban a adquirir ocho millones. «Pero yo no tengo hablado con mi presidente ocho, tengo cuatro», contestó, a lo que el empresario concluyó: «Álvaro, no es mi problema, arregladlo entre vosotros». Aldama ha explicado que este incidente le provocó «un problema» porque, cuando recibieron las mascarillas, no sabían a quién vendérselas.

Pensando en a quién podían vender esas mascarillas, es cuando «entra Canarias y entra Baleares». «Koldo me dijo, no te preocupes, que ya lo soluciono», ha rememorado.

Otro de los «problemas» que tuvo el empresario con las mascarillas ocurrió cuando se negó a pagar a Ángel Víctor Torres, entonces presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, por la compra de mascarillas.

«Yo en mi cabeza no tengo un concepto de pagar comisiones de las mascarillas», ha indicado, y ha señalado que así se lo trasladó a Koldo. Con todo, ha aclarado que no es Torres el que se lo «pide», sino el ex asesor ministerial.