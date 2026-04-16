La UCO destapa los mensajes de Armengol a Koldo que la presidenta del Congreso negó: «¿Sabes quién vende mascarillas?»

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela nuevas conversaciones entre la ex presidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, y Koldo García, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos.

En el informe sobre la trama de compra de material sanitario durante la pandemia, al que ha tenido acceso OKDIARIO, Armengol le traslada a Koldo el interés por la compra de mascarillas infantiles.

«¿Tú sabes si alguien vende mascarillas infantiles?», le preguntó Armengol al asesor el 29 de abril de 2020, a lo que éste le contesta que le deje unas horas y lo «arregla».

En el móvil de Aldama

Los investigadores señalan que «de este extracto de la conversación se ha localizado una captura de imagen en el teléfono de Víctor de Aldama».

Ya por la tarde de este día, Koldo contesta a Armengol dándole información sobre las mascarillas infantiles que le había solicitado por la mañana, informándole que se tardaría siete días y que el coste serían 800.000 euros, dependiendo del avión y transporte, a lo que Armengol le contesta que lo hable con Manuel, pudiéndose referir a Manuel Palomino, director de Gestión del Servicio de Salud de Baleares.

«Gracias. Coméntalo a Manuel. Estoy en la videoconferencia con el presidente», le informa Armengol. «Saldría un millón, sobre 800.000 euros depende el avión y transporte (sic)», le explica Koldo.

Contacto con Ábalos

Otro contacto recogido en el informe se produce el 15 de junio de 2020. Ese día, la actual presidenta del Congreso escribe a Koldo García para pedirle ayuda para hablar con José Luis Ábalos. Su interés era que se levantasen las restricciones al tráfico de pasajeros, tras las primeras semanas de la pandemia.

«Necesito hablar con el ministro (…) Me puedes ayudar?», a lo que Koldo le contesta pidiéndole que le llame.

En este punto, la Guardia Civil destaca que «el hecho de que la responsable del Gobierno balear solicite a Koldo su ayuda para poder hablar con el ministro de Fomento evidenciaría el dominio que éste habría ostentado dentro del Ministerio».

Al día siguiente, Koldo le pregunta a Armengol si consiguió contactar con el ministro, a lo que ella le responde que no, que le ha enviado un mensaje pero que no ha contestado, añadiendo que el día anterior le llamó Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes. «Me dijo que lo ve factible […] el problema es Sanidad […] Pedro lo vio bien», le avanza Armengol al asesor.

Finalmente, la Guardia Civil recoge una conversación entre Armengol y Koldo. «Tarde pero lo tienes», le dice éste, a lo que la ex presidenta balear le da las gracias y le comenta: «A ver si lo puede arreglar».

Los investigadores sostienen que «de esta conversación se podría desprender que al final Armengol, gracias a la intermediación de Koldo, habría podido hablar con Ábalos, con la intención de solucionar un problema, posiblemente, (…) relacionado con los test PCR que se estarían haciendo para permitir el tránsito de pasajeros».

El 25 de julio de 2020 se produce un nuevo contacto. «¿Puedes hablar?», le pregunta Armengol, a lo que Koldo responde: «Sí, sí, claro», y añade: «Martes 18 a 19 por video todos ok (…) para tratar temas de aerolíneas y férreas».

El primer contacto

Los investigadores sitúan el primer contacto entre Armengol y el asesor de José Luis Ábalos el 25 de abril de 2020.

Koldo García se presenta así: «Buenos días, presidenta. Ayer la llamé. Caí en la cuenta que igual no tiene mi móvil. Soy Koldo García. Estoy con José Luis Ábalos. Si puede por favor me llama cuando pueda. Gracias». A partir de ese momento, García se pone en contacto con Palomino y se inician las contrataciones de mascarillas.

El informe también recoge la conocida conversación entre Koldo y Armengol y cómo la ahora presidenta del Congreso le puso en contacto con la consejera de Salud balear, a lo que el asesor le contestó: «Vale cariño, te mantengo informada de todo».

Mintió en el Supremo

Los mensajes acreditan que Armengol mintió en su testimonio como testigo en el Tribunal Supremo, al asegurar no estar al tanto de las contrataciones durante la pandemia como presidenta de Baleares. La dirigente socialista —además del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres— declaró en el caso sobre la compra de mascarillas de Soluciones de Gestión, la empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama.

En un mensaje escrito, Armengol aseguró que desconocía la tramitación de los expedientes administrativos y que las decisiones sobre la adquisición de material sanitario correspondían a los órganos de contratación.