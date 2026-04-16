El mensaje que prueba que el socio de Aldama se reunió con Torres por negocios: «Lo vimos en su despacho»

El nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela un mensaje que prueba que el socio de Víctor Aldama, Ignacio Díaz, se reunió con el ministro Ángel Víctor Torres cuando era presidente de Canarias para hacer negocios. «Lo vimos en su despacho», le recordó.

Víctor de Aldama consiguió infiltrar a sus socios en el Ministerio de Transportes y en distintas administraciones autonómicas lideradas por el PSOE. La entonces presidenta de las Islas Baleares Francina Armengol y el de Canarias Ángel Víctor Torres tuvieron contactos con la trama Koldo.

Una mañana que el socio de Aldama estaba citado en el Ministerio de Transportes, le envió un mensaje a Ángel Víctor Torres, en el cual se presenta recordándole que estuvo en la presentación que se hizo en su despacho y le pide el contacto del Consejero de Sanidad. A continuación, el mensaje íntegro:

«Me dirijo a usted en nombre del Laboratorio Eurofins, empresa que tuvo el honor de participar en la presentación de laboratorios celebrada recientemente en su despacho, en el marco del proceso de control de pasajeros. El motivo de este correo es solicitar amablemente que nos facilite el contacto del Consejero de Sanidad, con el fin de poder aclarar algunas dudas que han surgido en relación con el proyecto. Le informo además de que, en Baleares, el avance del proyecto continúa progresando de forma satisfactoria. Agradezco de antemano su atención y colaboración, y quedo a su entera disposición para cualquier consulta. Reciba un cordial saludo, Nacho Díaz».

Ángel Víctor Torres le facilitó el contacto solicitado, pero le pidió hablar con él sobre los avances. Además, solicito que se le enviase información que le había facilitado anteriormente, añadiendo que había hablado con el entonces ministro de Sanidad Salvador Illa.

«Hola, te envío en breve el teléfono del consejero. Si te parece, después podemos hablar y te cuento cómo van los avances. Si puedes, mándame por WhatsApp la información que comentamos el otro día, ya que he estado hablando con Ilia estos días y parece que hay buena receptividad por su parte. Quedo pendiente. Un saludo», le escribió textualmente el ministro Torres al socio de Aldama.

La trama intentó colocar PCR

Estos mensajes prueban que Aldama no sólo intentó colocar mascarillas, sino también pruebas PCR de coronavirus en los aeropuertos, tal y como estaba haciendo en los hoteles de República Dominicana. Para ello se valió de los contactos institucionales de Koldo y de los socios con los que trabajaba.

Los negocios de Canarias los dejó en manos de su socio Ignacio Díaz, tal y como acreditan estos mensajes. Díaz dio cuenta de los avances a través de un grupo de trabajo de la trama llamado «Fertinvest», el nombre del proyecto.

Ignacio Díaz informó en este grupo que había estado hablando con Koldo y mandando un audio de voz en el que explica que éste le dijo que se pusiera en contacto con los Consejeros de Sanidad de las zonas, supuestamente refiriéndose a Canarias y Baleares, y que fuera avanzando mientras Koldo lo hacía en paralelo.