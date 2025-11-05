La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa al que fuera presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Política Territorial, en una reunión con dos socios de Víctor de Aldama celebrada el 20 de noviembre de 2020 para un encargo de pruebas anti-Covid a la trama que investiga el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

Así se desprende del último informe -al que ha tenido acceso OKDIARIO- remitido por el Instituto Armado al titular del Juzgado Central de Instrucción número dos. En concreto, los investigadores sostienen que Torres, entonces presidente canario, se habría visto con Ignacio Díaz Tapia y Javier Serrano, socios de Aldama, para un encargo de pruebas PCR por parte del Gobierno de las islas.

Así, la UCO recoge en su informe que el 19 de noviembre de 2020, por la noche, Ignacio Díaz le envió a Víctor de Aldama «dos localizadores para dos vuelos, previstos para las 18:05 horas del día 20 de noviembre, desde Gran Canaria a Madrid, a nombre del propio Ignacio Díaz Tapia y de Javier Serrano, por lo que se podría concluir que la reunión mencionada en la conversación reflejada anteriormente, habría tenido lugar en Gran Canaria y, posiblemente, con el presidente de esa comunidad, a la que habría acudido Ignacio Díaz acompañado de Javier Serrano», señalan los investigadores.

Esa reunión se habría celebrado con anterioridad a esos dos vuelos de regreso a Madrid identificados por la UCO en las conversaciones intervenidas a los implicados. Además, la Guardia Civil asegura que Koldo García, entonces asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, estaba al tanto de aquella reunión, en tanto hacía de enlace entre los comisionistas y el Gobierno canario.

En una conversación entre Díaz Tapia y Koldo también fechada el 19 de noviembre de 2020, el asesor de Ábalos dice al socio de Aldama y representante de Eurofins Megalab sobre la reunión del día siguiente: «Y tienes que firmar. Lo tienes a huevo».

Asimismo, en un pasaje del informe, también se dice que el 18 de noviembre de 2020, el propio Díaz Tapia habló a Serrano -dos de los cuatro miembros del grupo de WhatsApp Los cuatro mosqueteros que también integraban Aldama y César Moreno- sobre la «reunión que han puesto con el Presidente, el Consejero de Sanidad y el Director General de la Policía» en Canarias.

Además, también consta una comunicación de Díaz Tapia a su socio Aldama con fecha del mismo 20 de noviembre de 2020, donde «después de la reunión que habría mantenido en Canarias», le informa de que «aquí ha ido todo bien». A su vez, subraya la UCO, Díaz Tapia también dio cuenta de la reunión a Koldo ese mismo día. «Ya he hablado con ellos», le dijo al asesor de Ábalos, que le preguntó si había quedado «contentó». Díaz Tapia contestó: «Mucho».

Extracto del informe de la Guardia Civil sobre la reunión que Ángel Víctor Torres habría mantenido con dos socios de Aldama en noviembre de 2020.

Tras ello, la Guardia Civil detalla una serie de comunicaciones entre Díaz Tapia y el que era director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, para la contratación de pruebas PCR, que el Gobierno de Torres acabó contratando a la trama.

Con todo, Ángel Víctor Torres salió este martes en rueda de prensa en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para decir que «no hay nada» en el informe de la UCO que se le pueda reprochar o que pueda suponer una ilegalidad.

Además, sobre su relación Víctor de Aldama, con el que, también según la Guardia Civil, el ministro se llegó a reunir en julio de 2020 aprovechando un viaje a Madrid, Torres aseguró que «sólo hay un mensaje enviado por el señor de Aldama, de un teléfono» que no tenía «guardado, en el que se presenta, en el que dice que hemos estado un momento por la tarde, y no hay nada más, porque nada había».

«La UCO, después de analizar todas mis conversaciones durante cinco años con todas las personas que están en la investigación, concluye que solo hay un mensaje, que no lo tengo yo agendado, en el que me dice que quiere hablar conmigo de los test y que lo había visto el día anterior por la tarde un momento», recalcó, aseverando que nunca cenó con él, sino que lo hizo con el ex ministro José Luis Ábalos.

«Sin embargo, el señor de Aldama me acusó de utilizar pisos, me acusó de tener reuniones con refinerías, me acusó de cuestiones tremendamente graves», manifestó el ministro de Política Territorial. Por ello, anunció la interposición de una demanda contra Aldama por «vulneración al honor familiar» al relacionarlo también con «señoritas», con prostitución.

Delito de falso testimonio

Por su parte, el PP solicitó este martes la comparecencia «urgente» del ministro en el Congreso de los Diputados y afirmó que no descarta llevarlo ante la Justicia por «mentir» en la comisión de investigación del Senado. Es decir, por un presunto delito de falso testimonio. Torres abusó en dicha comisión del «no me consta» y negó tener vinculación alguna con Aldama y sus socios, a través de Koldo García, pese a lo que refleja la investigación de la UCO.