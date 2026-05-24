Pintadas en el monumento de sa Feixina avivan la tensión entre antifascistas y Núcleo Nacional en Palma

El monumento de sa Feixina ha amanecido este domingo con diversas pintadas vandálicas en su entorno, en unas acciones que se han producido apenas unas horas antes de las concentraciones convocadas a favor y en contra de su permanencia. Las pintadas han reavivado la tensión en torno a un símbolo que continúa generando una fuerte división política y social en Palma.

La vandalización del monolito de sa Feixina ha marcado el inicio de una jornada en la que se han celebrado dos movilizaciones opuestas. Un centenar de personas, convocadas por la Coordinadora Antifascista de Mallorca, se han concentrado frente al Consolat de Mar para reclamar la demolición de sa Feixina y exigir que no se deje «ni un espacio al fascismo».

Los asistentes portaron pancartas, además de banderas republicanas y palestinas. Desde la organización denunciaron lo que consideran una «permisión institucional» hacia la concentración convocada por Núcleo Nacional.

Por su parte, el grupo Núcleo Nacional reunió a simpatizantes en el parque de sa Feixina para mostrar su apoyo al monumento después de que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática acordara en marzo incluirlo en el catálogo estatal de símbolos contrarios a la memoria democrática y ordenara su retirada del espacio público. Durante el acto se leyó un comunicado en defensa del monolito.

A pesar de la tensión generada por las pintadas en sa Feixina y las protestas enfrentadas, la jornada transcurrió sin incidentes gracias al amplio dispositivo de la Policía Nacional y Policía Local de Palma desplegado en la zona para evitar altercados entre ambos grupos.