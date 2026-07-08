Quién es Marc Mendoza, concursante de ‘Saber y ganar’: su edad, de dónde es y en qué trabaja

Hay concursantes que enganchan por su nervio y otros que lo hacen por su temple. Marc Mendoza pertenece al segundo grupo, puesto que es un hombre tranquilo que supera las pruebas de Saber y ganar sin alterarse. Este catalán se ha ganado a pulso el cariño del público fiel del concurso más veterano de La 2, que ha convertido su regreso al plató de Jordi Hurtado en una de las grandes alegrías para los espectadores.

Nacido en Sabadell, Marc es profesor universitario en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde ejerce tras doctorarse en Historia Antigua. Esa formación se nota en su manera de jugar: rigor académico, cabeza fría y cero aspavientos. Pero lo que lo ha convertido en favorito es su capacidad para mezclar datos con una naturalidad y un humor que conquistan a todos. Mendoza ha contado que estuvo durante tiempo en apuntarse al casting, pero nunca se decidía. Fueron su madre y su pareja, Ari, quienes enviaron la solicitud al programa a escondidas. A ellas les tiene que dar las gracias.

Una trayectoria de idas, vueltas y récords

El camino de Marc en Saber y ganar es una auténtica montaña rusa, teniendo que abandonar y regresar al programa por sus compromisos laborales, como le ocurre a muchos otros concursantes. Repasamos algunos de sus grandes logros hasta el momento:

Debutó superando con solvencia ‘El Reto’, la prueba más temida, con margen de sobra. Se consagró ‘Magnífico’ al rebasar la barrera del dinero necesaria, entrando ya en la historia del concurso. En una de sus etapas llegó a las 50 entregas, acumulando un bote de 38.970 euros. Fue proclamado ‘Supermagnífico’ de 2026, el ganador de los especiales de Magníficos. El premio ha sido volver a ser concursante de la edición de lunes a viernes.

Su gran obstáculo nunca fue el conocimiento, sino la agenda: en más de una ocasión tuvo que abandonar el concurso por motivos laborales. Por eso su vuelta tiene tanto sabor.

El regreso soñado: rumbo al Club de los 100

Al recibirlo de nuevo, Jordi Hurtado celebró que su actividad como docente le permitiera «por fin» volver a sentarse en el plató. Y es que Marc regresa con un objetivo mayúsculo: alcanzar los 100 programas e ingresar en el selectísimo Club de los 100, el techo máximo de permanencia que marcan las normas del concurso. Si lo consigue, tendrá que despedirse obligatoriamente, ya que las normas dicen que ese es el límite al que puede llegar un concursante, pero lo hará saliendo por la puerta grande de la historia del formato.

Un favorito con anécdotas para el recuerdo

A lo largo de sus participaciones, Marc ha dejado momentos memorables, como cuando resolvió un complicado ‘Parte por todo’ descifrando que la respuesta era el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear.

Marc tiene a su favor la cercanía de vivir a pocos minutos del estudio de Saber y ganar. Las grabaciones se realizan en los estudios de RTVE en Sant Cugat del Vallès, muy cerca de su casa y de su trabajo, lo que le facilita compaginar cátedra y concurso.

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