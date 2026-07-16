Claudia Rodríguez, pareja de Cucurella, da a conocer el amuleto que siempre lleva el futbolista

La Selección Española de Fútbol está haciendo historia. Después de dieciséis años, España ha vuelto a estar en la final de un Mundial. Así pues, este domingo, a partir de las 21:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), nuestra Selección se medirá ante Argentina, última campeona del mundo. Por lo tanto, los de Luis de la Fuente tratarán de culminar su gran hazaña, consiguiendo la ansiada segunda estrella. El equipo llega a Nueva York con muchísima confianza y, sobre todo, con muchas ganas de vencer a Argentina en el terreno de juego. Es evidente que todos los que forman parte de esta Selección, desde jugadores a cuerpo técnico, están haciendo un gran trabajo. Pero hay algo con lo que muchos no contaban, y es con un amuleto secreto de Marc Cucurella que lleva en la maleta desde que comenzó el Mundial y ya le acompañó en la Eurocopa de 2024.

Claudia Rodríguez, pareja del lateral izquierdo, ha querido contar la historia que esconde este talismán que ha estado junto al catalán en las grandes citas futbolísticas que ha disputado. ¿A qué nos referimos, exactamente? A su «pijama de la suerte». En redes sociales, la joven se ha sincerado sobre esta sorprendente y curiosa historia. «Nos remontamos a 2024, cuando convocan a Marc para jugar la Eurocopa», comenzó diciendo. Y añadió: «Nosotros hace nueve años que nos conocimos y desde entonces no nos hemos separado. Estamos acostumbrados a que Marc viaje mucho, pero va y vuelve. No estamos acostumbrados a estar separados tanto tiempo». Tras ser convocado para esa competición, la pareja se enfrentó a un gran reto como era el de estar separados durante varias semanas.

Fue entonces cuando surgió la idea que cambió todo. «Yo quería ponerle algún detallito en la maleta que hiciera que se acordara de mí durante esa experiencia. Así que pensé en ponerle mi camiseta de pijama favorita con mi perfume», explicó Claudia Rodríguez. Por lo tanto, se trataba de una forma muy curiosa de estar más cerca el uno del otro, a pesar de los miles de kilómetros que les separaban.

«No sé si a vosotros os pasa, pero a mí me pasa y a Marc también, que los olores y las canciones siempre te transportan a un lugar, a una persona, a una etapa», continuó diciendo. Acto seguido, no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Le puse mi camiseta con mi perfume y fue un detalle que le encantó y, además, nos fue muy bien en la Eurocopa».

Por lo tanto, ha salido a la luz el amuleto que el lateral izquierdo lleva consigo en la maleta desde aquella Eurocopa celebrada en 2024 en la que nos llevamos la copa. Así pues, si Marc Cucurella ha decidido repetir ese gesto, ¿tendremos la misma suerte? Después de dieciséis años, ¿conseguiremos la ansiada segunda estrella en la final que se celebrará el próximo domingo 19 de julio contra Argentina? ¡Ya queda menos para descubrirlo!