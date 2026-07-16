Los fans de la WWE ya tienen nueva obsesión y se estrena en Netflix: el documental que enseña lo que las cámaras nunca muestran

Siempre hemos sabido que todo dependía de un guion repleto de giros imposibles. El éxito de la WWE se basa en la creación de personajes carismáticos y en un instinto certero y profundamente americano para la creación del espectáculo masivo. Sin embargo, y tal y como ocurre con la ficción fílmica, el hecho de saber que nada es real no le quita relevancia. Existe un pacto de verosimilitud narrativa en el que el propio público acepta este juego. Pero ahora, Netflix va a volver a mostrar al mundo lo que ocurre entre las bambalinas de la propiedad intelectual de la lucha libre más reconocida en la cultura pop: la tercera temporada de WWE: Increíble está a punto de estrenarse en el catálogo de la «Gran N roja».

Producida en colaboración con la NFL Films, Omaha Productions y Skydance Sports, este formato de serie documental que se cuela en la sala de escritores del show se estrenó por primera vez en la plataforma el pasado 2025, con una primera temporada de cinco episodios que encandiló por completo a los fans de la disciplina deportivo-teatral. Tras el éxito, en enero del siguiente año se lanzó la segunda ronda de capítulos y en pocos días, podremos ver por fin una nueva serie de episodios que prometen ser los más emotivos, pues repasan la gira final del ya exluchador y actual estrella del cine de acción, John Cena.

‘WWE: Increíble’: el wrestling ficcional se quita la careta

Mientras esperamos a que el próximo 21 de julio se presente el nuevo arco, el abanico de contenidos de Netflix nos permite repasar los 10 episodios que hasta este instante nos ha brindado el terminal.

En la primera temporada se mostró, por primera vez, el proceso creativo de los espectáculos semanales de RAW, sin dejar de lado las presiones de la junta creativa. La segunda se centró en la construcción de las historias de WrestleMania, enfocadas en el gran evento que la marca expone cada verano: SummerSlam.

¿Quién está detrás del proyecto?

WWE: Increíble intenta mostrar el lado humano de los luchadores, realzando esa vulnerabilidad combinada con los testimonios directos de los ejecutivos que están al mando de estas personalidades heroicas y villanescas.

Paul Levesque (Triple H) y Bruce Prichard lideran la cúpula creativa del proyecto, mostrando cómo el espectáculo está en constante cambio e improvisación por culpa de las lesiones. Por supuesto, la ristra de episodios cuenta con la participación de estrellas consagradas de la talla de The Rock (Dwayne Johnson), Cody Rhodes, CM Punk y Rhea Ripley, entre otros. Eso sí, también tiene en cuenta el futuro de la compañía mediante la implicación de la nueva generación de luchadores, como Bron Breakker o Trick Williams.

Un modelo creativo propio y la crudeza de algunos golpes reales

Los acólitos de la disciplina encontrarán en WWE: Increíble una pieza estimulante, donde se explica, entre otras cosas, qué necesita un luchador querido para que golpe y porrazo (nunca mejor dicho) se convierta en un antagonista ante el público.

WWE: UNREAL returns July 21. Go behind the scenes with the biggest WWE Superstars and back into the writer’s room as career-defining decisions reshape WWE’s biggest season yet heading into WrestleMania 42. pic.twitter.com/Rc77099W6B — Netflix (@netflix) July 6, 2026

Porque aunque todo esté coreografiado, algunos golpes y accidentes revelan un daño real y una lucha de egos en la que, en algún momento, el personaje se ha comido a la persona.