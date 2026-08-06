Canallita defiende su gorra ‘Make España Great Again’ inspirada en la de Ferran: «Nunca hemos ocultado la referencia a Trump»

Hay prendas que nacen en un departamento de diseño y otras que nacen en el momento exacto en el que una imagen se convierte en historia. La gorra que Ferran Torres lució durante la celebración del Mundial pertenece a la segunda categoría: un accesorio aparentemente sencillo que, en cuestión de horas, pasó de ser un detalle más de una fiesta futbolística a convertirse en un fenómeno viral. Detrás de esa conversación está Canallita, la firma española conocida por jugar con los códigos de la masculinidad, el humor y la provocación, que ha decidido transformar el momento en una edición limitada de 500 unidades de su propia versión de la gorra: «Make España Great Again».

Su CEO, May López-Bleda, reconoce que la reacción fue inmediata. «Muy poco. Al día siguiente ya estábamos hablando con nuestros proveedores en España para ver si era viable producirla a tiempo». El reto no era pequeño: cuatro bordados diferentes, fabricación nacional y una fecha límite marcada por el cierre vacacional de su taller. «Para la cantidad de gorras que vamos a fabricar, que serán 500 unidades, es prácticamente un tiempo récord».

Pero la idea, en realidad, llevaba tiempo gestándose. En Canallita llevan años jugando con el concepto Make Masculinity Great Again, una reinterpretación propia del famoso eslogan político estadounidense. «Adaptar ese universo a Make España Great Again encajaba perfectamente con nuestra identidad. Nosotros decimos que hemos hecho el MEGA de Canallita, en lugar del MAGA de Trump», explica López-Bleda.

Aunque la chispa definitiva fue Ferran: «Él apareció con una gorra similar en el momento de máxima exposición mediática y muchas marcas vimos el potencial de ese momento. Tuvo el mérito de convertir una simple gorra en un fenómeno viral».

Una gorra que ya tiene historia

El lanzamiento oficial será el 7 de agosto y en Canallita esperan una respuesta masiva. Aunque el contador que algunos usuarios han visto en la web no significa que ya se haya agotado —aparece automáticamente por la configuración de Shopify—, la marca cree que las 500 unidades podrían desaparecer en cuestión de minutos.

«Nunca habíamos visto tanta expectación antes de un lanzamiento», asegura su CEO. La conversación alrededor del producto ha nacido casi exclusivamente en redes sociales, donde la viralidad ha sido completamente orgánica: «Es difícil cuantificarlo, pero prácticamente toda la conversación alrededor de la gorra ha nacido en redes sociales».

Un fenómeno que recuerda al poder actual de una imagen: un futbolista, un gesto inesperado y una prenda que pasa de accesorio a símbolo.

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De la camiseta del Mundial a la gorra más buscada

Canallita ya sabe lo que significa asociar marca y fútbol. Durante el Mundial realizó campañas vinculadas a los resultados de España, acciones que considera unas de las más importantes de su trayectoria: «Vendimos gran parte del stock prácticamente a precio de coste porque lo entendíamos como una inversión para que la marca estuviera en la calle, especialmente en verano, cuando la gente viste más y la ropa genera mucha visibilidad».

Sin embargo, desde la marca todavía esperan para comparar aquel éxito con el nuevo lanzamiento. La razón es sencilla: la gorra todavía no ha salido oficialmente a la venta. Lo que sí reconocen es que la expectación previa no tiene precedentes.

¿Una gorra política o un fenómeno pop?

El gran debate alrededor del diseño está en su propio nombre. Make España Great Again recuerda inevitablemente al lema de Donald Trump, algo que Canallita no esquiva: «¿Es también un guiño a Trump? Sí, evidentemente hay una referencia. Nos parece un eslogan muy potente desde el punto de vista del marketing y llevamos años jugando con él en distintos diseños. Nunca lo hemos ocultado ni nos avergüenza reconocerlo».

Pero la intención de la marca, aseguran, está más relacionada con el momento que vive España en el fútbol y en la cultura popular: «La entendemos principalmente como una referencia al momento que está viviendo la Selección Española. España vuelve a estar en el centro de la conversación internacional gracias al fútbol, al talento y a la imagen que proyectan nuestros jugadores».

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Para Canallita, la gorra pertenece más al terreno de la cultura pop que al de la política. Aunque, fieles a su identidad, tampoco buscan neutralizar la conversación: «Canallita nunca ha pretendido ser una marca políticamente correcta. Tenemos una personalidad muy definida y hablamos a un público muy concreto».

De hecho, una de las reacciones que más sorprendió a la firma fue que muchos usuarios, al ver la gorra de Ferran, pensaron automáticamente que era de Canallita: «Eso demuestra hasta qué punto la gente ya asocia ese tipo de mensajes con nuestra marca».

El efecto Ferran y lo que viene después

La marca no ha contactado con Ferran Torres ni con su entorno y tampoco le ha enviado una gorra. El fenómeno, al menos de momento, vive por libre: una imagen, una comunidad y una marca que ha sabido leer el momento.

¿Será el principio de una nueva línea de productos inspirados en momentos virales del fútbol? En Canallita aseguran que el fútbol siempre ha formado parte de su universo creativo, aunque prefieren mirar más allá de la actualidad inmediata: «Nos interesa el fútbol como elemento cultural, como una forma de contar historias que pasan de padres a hijos. Creemos que ese tipo de referentes envejecen mucho mejor y encajan más con la identidad de la marca».

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Porque algunas prendas duran una temporada. Otras consiguen algo más difícil: convertirse en conversación. Y esta gorra, antes incluso de llegar a las cabezas de sus compradores, ya ha conseguido lo más codiciado en la era digital: tener una historia propia.