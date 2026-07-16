Consigue el Samsung Galaxy A57 5G y simplifica tu día a día con la IA

Encontrar un teléfono que combine una pantalla espectacular, una cámara de nivel profesional y una batería que no te deje tirado a mitad del día puede parecer complicado. Pero el Samsung Galaxy A57 5G llega para demostrar que se puede tener todo en un diseño increíblemente cómodo. Este modelo destaca por su extrema delgadez, reduciendo su grosor para ofrecer un agarre perfecto sin renunciar a una gran pantalla. ¿Lo mejor? El descuento del 40% en AliExpress.

Pantalla inmersiva, funciones de inteligencia artificial y triple cámara

Grosor reducido a 6,9 mm : un diseño ultra estilizado que resulta comodísimo de sostener en la mano y de guardar en cualquier bolsillo.

: un diseño ultra estilizado que resulta comodísimo de sostener en la mano y de guardar en cualquier bolsillo. Pantalla Super AMOLED Plus de 6,7″ : un panel con resolución FHD+ y biseles muy finos que ofrece una experiencia visual envolvente y colores intensos.

: un panel con resolución FHD+ y biseles muy finos que ofrece una experiencia visual envolvente y colores intensos. Funciones inteligentes Galaxy AI : herramientas integradas como Rodea para buscar, Asistente de transcripción y Borrador de objetos para simplificar tus tareas diarias.

: herramientas integradas como Rodea para buscar, Asistente de transcripción y Borrador de objetos para simplificar tus tareas diarias. Cámara principal de 50 MP con OIS : un sensor de alta resolución con estabilizador óptico de imagen para conseguir fotos y vídeos nítidos incluso en movimiento.

: un sensor de alta resolución con estabilizador óptico de imagen para conseguir fotos y vídeos nítidos incluso en movimiento. Certificación de resistencia IP68 : un nivel de protección muy elevado contra el agua y el polvo para que utilices el móvil con total tranquilidad en cualquier parte.

: un nivel de protección muy elevado contra el agua y el polvo para que utilices el móvil con total tranquilidad en cualquier parte. Soporte de software por 6 años: garantiza hasta 6 generaciones de actualizaciones del sistema operativo y 6 años de parches de seguridad para mantenerlo como nuevo.

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Batería para dos días, carga ultrarrápida y consejos de cuidado

La autonomía es uno de los grandes puntos fuertes de este dispositivo. Gracias a su batería de 5000 mAh y a la excelente eficiencia de su procesador, puedes disfrutar de hasta dos días completos de uso normal con una sola carga. Y si tienes prisa, su sistema de carga ultrarrápida 2.0 es capaz de recuperar el 60% de la energía en tan solo 30 minutos. En el apartado fotográfico, la combinación de su gran angular, su ultra gran angular de 12 MP y la lente macro de 5 MP te permite capturar desde paisajes inmensos hasta los detalles más pequeños con una claridad asombrosa.

Para mantener la pantalla Super AMOLED Plus impecable y evitar marcas de grasa, basta con limpiarla de vez en cuando con una gamuza de microfibra suave. Aunque su certificación IP68 lo protege frente a inmersiones accidentales en agua dulce, es muy importante asegurarse de que el puerto de carga USB-C esté completamente seco antes de conectar el cable para evitar cualquier tipo de cortocircuito o aviso de humedad en el sistema.

Preguntas frecuentes

¿Qué funciones de inteligencia artificial incluye el teléfono para el día a día?

El Galaxy A57 5G viene equipado con herramientas inteligentes muy útiles. Con «Rodea para buscar», solo tienes que dibujar un círculo sobre cualquier elemento de la pantalla para buscarlo en internet. También cuenta con el «Asistente de transcripción» para pasar tus notas de voz a texto de forma automática, y herramientas fotográficas como el «Borrador de objetos» para eliminar personas o elementos molestos de tus fotos con un solo toque.

¿Se nota mucho la diferencia de la cámara al hacer fotos de noche?

Sí, de forma muy notable. El sistema de triple cámara cuenta con un procesador de señal de imagen (ISP) mejorado que reduce el ruido en condiciones de poca luz. Esto, sumado al estabilizador óptico de imagen (OIS), te permite grabar vídeos nocturnos estables y definidos sin que aparezcan movidos o borrosos por la falta de iluminación.

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