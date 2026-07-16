La afición argentina también tendrá su Fan Zone en Palma para seguir la final del Mundial: estará en el parking de Son Moix

El Ayuntamiento de Palma instalará este domingo una pantalla gigante en el aparcamiento de Son Moix para que la afición argentina pueda seguir en directo la final del Mundial de Fútbol 2026. De este modo, la ciudad contará con dos espacios diferenciados para vivir el encuentro: la ya anunciada Fan Zone de España en Son Fusteret y una nueva zona para los seguidores de Argentina en Son Moix.

La iniciativa se ha organizado en coordinación con el Consulado de la República Argentina en Baleares y con el apoyo de la Embajada de Argentina en España. Ambas Fan Zones cuentan además con la colaboración de la Federación Balear de Fútbol.

En Son Moix, el acceso será gratuito y las puertas abrirán a las 18.00 horas. El recinto dispondrá de una pantalla gigante y de animación musical previa a cargo del DJ y speaker El Negro González, que amenizará la espera hasta el inicio del partido, previsto para las 21.00 horas.

Por su parte, Son Fusteret volverá a convertirse en el punto de encuentro para la afición española después del éxito de la retransmisión de la semifinal, que reunió a cerca de 9.800 personas. Ante la elevada asistencia prevista para la final, el Ayuntamiento ampliará el aforo hasta las 20.000 personas e instalará tres pantallas gigantes —una central y dos laterales— para mejorar la visibilidad desde cualquier punto del recinto.

El acceso también será gratuito y las puertas abrirán a las 18.00 horas. Además, el espacio contará con una nueva distribución, refuerzo de servicios y una zona de descanso y sombra reubicada para mejorar la comodidad de los asistentes. El acceso se realizará a través de tres puntos de entrada para agilizar la llegada del público y reforzar las medidas de seguridad, mientras que la animación previa volverá a correr a cargo del DJ Jaume Colombás.

Con motivo de la gran afluencia de público prevista, el Ayuntamiento ha preparado un dispositivo especial de movilidad para ambos recintos. La EMT reforzará el servicio de autobuses tanto en Son Moix como en Son Fusteret.

En el caso de Son Fusteret, se habilitará un servicio especial con cinco autobuses articulados. Antes del partido se reforzará la línea 10 entre Sindicat y Son Fusteret en función de la demanda y, una vez finalizado el encuentro, los autobuses realizarán viajes continuos hasta la plaza de España para facilitar la salida de los asistentes.

El dispositivo se completará con un refuerzo del servicio de metro por parte de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), que pondrá en marcha 24 servicios especiales entre la estación de Son Fuster Vell (Son Fusteret) y la Estación Intermodal, con frecuencias de diez minutos en los momentos de mayor afluencia.

En ambos recintos se desplegará un dispositivo especial de seguridad. No estará permitido acceder con objetos punzantes, envases de cristal, bengalas, neveras, aerosoles o sprays, sillas plegables, bebidas alcohólicas, pelotas ni cualquier otro objeto susceptible de ser lanzado.

El Ayuntamiento recomienda acudir con antelación, utilizar preferentemente el transporte público y seguir las indicaciones de la organización y de los servicios de seguridad para garantizar el correcto desarrollo de la jornada.