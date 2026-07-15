La Fan Zone de España en la final del Mundial se vivirá en Son Fusteret con pantallas gigantes y Dj’s

El Ayuntamiento de Palma volverá a abrir el recinto de Son Fusteret para que la ciudadanía pueda seguir en directo la final del Mundial de Fútbol 2026, en la que la selección española se medirá a la vencedora de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, que se disputa este miércoles.

Tras la gran acogida de la retransmisión de la semifinal, que reunió a más de 10.000 personas, el Consistorio ha decidido ampliar el dispositivo previsto para la final y duplicar el aforo del recinto hasta las 20.000 personas, con el objetivo de que un mayor número de aficionados pueda disfrutar del encuentro.

El acceso volverá a ser gratuito y las puertas se abrirán a las 18.00 horas. Para esta ocasión, el Ayuntamiento ha reforzado los servicios, ha reorganizado la distribución del recinto y ha reubicado la zona de descanso y sombra para mejorar la comodidad de los asistentes. Asimismo, la entrada se efectuará a través de tres accesos diferenciados, lo que permitirá agilizar el flujo de público y reforzar las medidas de seguridad.

Como ya ocurrió en la semifinal, el ambiente previo al partido contará con la animación musical del DJ Jaume Colombás, que amenizará la espera hasta el inicio del encuentro, previsto para las 21.00 horas.

Ante la elevada afluencia de público que se espera, el Ayuntamiento ha diseñado un dispositivo especial de transporte público para facilitar tanto la llegada como el regreso de los asistentes. En este sentido, la EMT volverá a habilitar un servicio especial con cinco autobuses articulados. Además, y en función de la demanda, la línea 10 se reforzará a partir de las 18.20 horas con servicios especiales entre Sindicat y Son Fusteret.

Una vez finalizado el partido, desde las 23.00 horas, los autobuses permanecerán en la parada 285 (Son Fusteret) y realizarán viajes continuos hasta la Plaza de España a medida que completen su capacidad, manteniendo el servicio hasta atender toda la demanda. Durante este operativo, la EMT contará también con personal de apoyo para facilitar el embarque de viajeros.

Este dispositivo se complementará con un refuerzo del servicio de metro por parte de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), que pondrá en marcha 24 servicios especiales entre la estación de Son Fuster Vell (Son Fusteret) y la Estación Intermodal, en ambos sentidos.

Desde la Estación Intermodal saldrán doce trenes entre las 19.30 y las 00.15 horas, mientras que desde Son Fuster Vell partirán otros doce servicios entre las 19.40 y las 00.25 horas. En ambos casos, entre las 23.05 y las 00.25 horas, la frecuencia será de un tren cada diez minutos, con parada en las estaciones de Jacint Verdaguer y Son Costa/Son Fortesa.

Por otra parte, el Ayuntamiento recuerda que, dentro del dispositivo de seguridad previsto, estará prohibido acceder al recinto con objetos punzantes, envases de vidrio, bengalas, neveras, aerosoles o espráis, sillas plegables, bebidas alcohólicas, pelotas o cualquier otro objeto que pueda ser utilizado como elemento arrojadizo.

Por último, el Consistorio recomienda acudir con suficiente antelación, utilizar preferentemente el transporte público y seguir en todo momento las indicaciones de la organización y de los servicios de seguridad para garantizar el correcto desarrollo del evento, que cuenta además con la colaboración de la Federación Balear de Fútbol.