Son Fusteret reúne a miles de aficionados para vivir la semifinal del Mundial entre España y Francia en una noche histórica

El recinto de Son Fusteret se ha convertido este martes en el gran punto de encuentro para los aficionados al fútbol en Mallorca con motivo de la semifinal del Mundial que enfrenta a España y Francia. Más de 5.000 personas se han congregado en unas instalaciones modélicas para seguir el encuentro a través de una de las pantallas gigantes más grandes de Mallorca, en un ambiente marcado por la ilusión, la convivencia y el apoyo incondicional a la selección española.

La iniciativa, organizada de forma conjunta por el Ayuntamiento de Palma y Son Fusteret, ha vuelto a cosechar una excelente respuesta por parte del público, consolidándose como una propuesta de ocio que combina fútbol, entretenimiento y convivencia para toda la familia.

Desde las 18.00 horas, cientos de aficionados comenzaron a llegar al recinto para asegurarse un buen lugar desde el que disfrutar del partido junto a amigos, familiares y otros seguidores de La Roja. El ambiente fue creciendo con el paso de las horas hasta llenar de color y optimismo un espacio preparado para ofrecer una experiencia única para vivir el España – Francia.

El Ayuntamiento de Palma ha escogido el recinto de Son Fusteret porque dispone de amplias zonas de césped, puestos de comida y bebida, una pantalla gigante de grandes dimensiones y uno de los mejores sistemas de sonido envolvente de Europa, lo que permite a los asistentes vivir el encuentro con una calidad audiovisual excepcional, prácticamente como si estuvieran en el propio estadio.

La expectación no podía ser mayor. España afronta una cita decisiva con el objetivo de regresar a una final del Mundial. No hay vuelta atrás. Noventa minutos, quizá ciento veinte, separan al conjunto de Luis de la Fuente de la posibilidad de volver a luchar por el título dieciséis años después de conquistar el mundo en Sudáfrica.

El escenario será Dallas, donde la selección española buscará superar a una poderosa Francia en un duelo entre dos de las grandes potencias del fútbol internacional y dos estilos de juego llamados a marcar una época.

España llega reforzada tras una trayectoria ascendente en el campeonato. El empate inicial frente a Cabo Verde quedó atrás y el equipo ha ido creciendo hasta consolidarse como un bloque sólido y competitivo. Las eliminaciones de Portugal y Bélgica, esta última con un agónico gol de Mikel Merino en los últimos minutos, han confirmado el carácter de una selección que nunca deja de creer y que ha hecho de la unión, el trabajo y la confianza sus principales señas de identidad.

Mientras tanto, en Palma, miles de gargantas se preparan para empujar desde Son Fusteret a un equipo que busca escribir una nueva página dorada en la historia del fútbol español. El recinto vuelve a demostrar que el deporte también se vive lejos del estadio, convirtiéndose por una noche en el gran corazón futbolístico de Mallorca y en el mejor lugar para seguir la semifinal del Mundial entre España y Francia.