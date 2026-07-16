Dale un toque de estilo mediterráneo a tu hogar con este sofá de 3 plazas Ambra

Amuebla tu salón o terraza bajo techo con este sofá de 249 cm fabricado en madera maciza de acacia duradera, cojines desenfundables y diseño de líneas rectas

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Dale un toque de estilo mediterráneo a tu hogar con este sofá de 3 plazas Ambra
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Crear un rincón acogedor donde relajarse al final del día es mucho más sencillo cuando eliges un mueble que aporta calidez visual y confort. El sofá de 3 plazas Ambra destaca por su generoso tamaño de 249 centímetros de largo y por estar fabricado en madera maciza de acacia con un precioso acabado claro, ofreciendo un estilo moderno y atemporal ideal tanto para el salón como para una terraza cubierta. Lo mejor es que ahora mismo tiene un 10 % de descuento en Kave Home, y además puedes elegir entre dos cupones exclusivos (no acumulables): DEAL100, con 100  euros de descuento en compras superiores a 700 euros, o AFFOKDIARIOKAVE, válido en productos seleccionados.

Madera maciza duradera, cojines desenfundables y protección UV

  • Madera maciza de acacia FSC 100%: una estructura noble que tolera muy bien la humedad y los microorganismos, asegurando una gran durabilidad con el paso de los años.
  • Cojines desenfundables incluidos: el conjunto viene con 6 cojines para el respaldo y el asiento que se pueden desenfundar de forma muy sencilla para lavarlos cómodamente.
  • Tejido repelente al agua: la tapicería de poliéster liso en tono beige cuenta con un tratamiento especial que evita que los líquidos penetren de manera inmediata.
  • Uso para interior y exterior bajo techo: una pieza muy versátil que se adapta perfectamente tanto al salón como a un porche, cenador o balcón techado.
  • Carga máxima de 320 kg: una sólida construcción con patas de madera maciza y tapones de goma que garantizan un soporte firme y protegen el suelo de posibles rayones.
  • Nivel medio de dureza de la espuma: un relleno confortable que ofrece un apoyo equilibrado, ideal para sentarse a charlar o tumbarse a descansar.

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Comodidad de las plazas, consejos de mantenimiento y conservación

sofá de 3 plazas Ambra

Con una profundidad de asiento de 55 centímetros y una altura de 38 centímetros, el sofá Ambra está diseñado para relajarse. El amplio espacio de sus tres plazas lo convierte en el protagonista indiscutible de las reuniones familiares o de las tardes de lectura. Al estar fabricado con más de un 50% de materiales naturales y contar con madera certificada, es además una opción que respeta el medio ambiente y garantiza una procedencia forestal responsable.

Para disfrutar de su bonito acabado claro durante mucho tiempo, los cojines cuentan con una resistencia moderada a la radiación solar (nivel UV 3), aunque se aconseja guardarlos en el interior de la casa durante los días de lluvia o en invierno. En cuanto a la madera de acacia, aplicar un protector específico como el tratamiento Sterina al menos una vez al año es suficiente para nutrir las fibras de la estructura, conservar su color original y evitar que el sol o la humedad la desgasten.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que el sofá sea apto para exterior «bajo techo»?

La madera de acacia es extremadamente fuerte y resiste de forma natural la humedad exterior. Sin embargo, para que tanto el acabado claro de la estructura como el tejido liso de los cojines se mantengan impecables y no se deterioren por la lluvia directa, las heladas o el sol constante, se recomienda colocar el sofá en zonas semicubiertas como porches, terrazas techadas o cenadores.

¿Es complicado el montaje del sofá al recibirlo en casa?

El sofá se entrega en un embalaje preparado para proteger la madera de acacia y sus componentes. Su montaje es muy sencillo e intuitivo, ya que la estructura principal viene prácticamente lista y solo requiere ensamblar los elementos clave siguiendo las instrucciones incluidas.

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Dale un aire nuevo a tu salón, terraza o porche con este sofá de 3 plazas Ambra. Recuerda aplicar uno de los dos cupones (DEAL100 o AFFOKDIARIOKAVE) para llevártelo aún más rebajado.

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