Nuevo tirón de orejas de Vox al alcalde del PP de Palma: «La Oficina Antiokupación no funciona, es nula»

Nuevo tirón de orejas de Vox al alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez: la Oficina Antiokupación no funciona, «es nula», ha denunciado el líder del partido de Santiago Abascal en el Ayuntamiento de Palma, el concejal y portavoz Fulgencio Coll.

El consistorio presentó la puesta en marcha en mayo de 2025 de su Oficina de Atención Integral a la Vivienda y la Antiokupación, que meses atrás ya había sido anunciada ante los medios, tanto de su creación como de la ubicación que ocuparía (Plaza Santa Fe, n.º 6).

La idea inicial, que partía de una proposición de Vox aprobada en el pleno, era que este nuevo servicio municipal facilitase a la ciudadanía toda la información y ayuda relacionada con la vivienda, la okupación ilegal y el acceso a ayudas públicas.

Una oficina que iba a contar con personal del Ayuntamiento de Palma, del Gobierno balear, del Consell de Mallorca, del Colegio Oficial de Abogados y del Colegio Oficial de Administradores de Fincas.

Iba a tener hasta ocho profesionales que iban a ofrecer, además de servicios administrativos, presuntamente, un servicio de asesoría jurídica y de orientación psicológica para los afectados.

En cuestión de meses, debido al cierre de la oficina de Plaza Santa Fe por deficiencias estructurales, los supuestos servicios de dicha oficina fueron trasladados a dependencias municipales de la calle Ferrería n.º 11.

En este local, que luce un cartel sólo en catalán, con el título de Ajuntament de Palma–Oficina Antidesnonaments, «no se ofrece ninguno de los servicios anunciados en mayo de 2025 por parte del regidor de Urbanismo».

En dicha oficina municipal sólo hay dos administrativas, que se dedican a cuestiones genéricas sobre vivienda, y sí que responden ante personas afectadas por casos de okupación asegurando que esa es la actual ventana informativa de la anterior oficina antiokupación.

Sin embargo, únicamente entregan en mano un documento de dos folios, una guía informativa del Govern Balear, con el sello de su Conselleria de Vivienda, que no aporta ninguna información de ayuda, y lo hacen asegurando, además, «que ellos carecen de servicios jurídicos y psicológicos para los afectados, y de que el Ayuntamiento no tiene competencias para materia de okupación ilegal de viviendas».

Existen dos líneas telefónicas directas con esta oficina municipal y un correo electrónico, y atienden en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

«Está comprobado que atienden al teléfono, correo y oficina, pero la asesoría informativa para ofrecer una atención integral en materia de vivienda y

antiokupación es absolutamente nula», abunda Coll, que concluye denunciando que «el Ayuntamiento de Palma ha engañado a los ciudadanos con una oficina que jamás ha llegado a funcionar».