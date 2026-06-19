Tirón de orejas de Vox al alcalde Martínez: «Palma debe estar limpia 365 días al año y no sólo en fechas puntuales»

Tirón de orejas de Vox al alcalde del PP, Jaime Martínez: «Palma debe estar limpia 365 días al año y no solo fechas puntuales», afirma el portavoz y líder municipal de esta formación, Fulgencio Coll, que asegura que, escuchando y atendiendo a los vecinos de la ciudad, sin base ideológica, «la limpieza es una de las preocupaciones coincidentes».

Coll advierte que a diario nos encontramos con «contenedores desbordados de basura a diferentes horas del día, trastos por doquier, falta de higiene en las aceras, hierbajos… Y todo ello va en aumento a medida que nos vamos alejando del escaparate de Palma, que es el centro, a pesar de que en diferentes calles del mismo tampoco se puede observar una limpieza óptima».

El socio de gobierno de un PP que en Palma gobierna en minoría con 11 de 29 concejales precisa que estamos «en medio de acusaciones entre quienes han gobernado (la izquierda durante las dos pasadas legislaturas, con nefastos resultados en este apartado) y quienes ahora gobiernan, con un único resultado: Palma continúa sucia».

“Deberíamos superar el estadio de reproches y búsqueda de responsables y pasar al nivel de encontrar soluciones reales”.

Por ejemplo, Coll recuerda que Palma ha crecido en los últimos 20 años 63.000 habitantes aproximadamente; pero, sin embargo, se ha reducido a más de la mitad el número de inspectores ambientales, hasta una decena.

“Consideramos que es una figura muy importante dado el alto nivel de conductas no apropiadas a la hora de cumplir nuestras obligaciones con los ciudadanos”.

Por ello, la formación de Santiago Abascal presentará una moción en el pleno, en la que volverán a reclamar llevar a cabo una auditoría por parte de una empresa externa de los mandos intermedios de la empresa municipal Emaya que sea objetiva e independiente, enfocada en evaluar el desempeño, la eficiencia y el cumplimiento normativo.

También Vox quiere aumentar el número de inspectores medioambientales y atender las denuncias por parte de los mismos, así como revisar las sanciones ante estas conductas incívicas y, por último, alcanzar el mantenimiento adecuado después de los planes de choque que se lleven a cabo en las diferentes barriadas para conseguir una Palma limpia.

La moción de Vox coincide con la puesta en marcha de la licitación para la contratación del servicio de diseño y de planificación de una campaña orientada, entre otras cuestiones, a promover comportamientos cívicos, responsables y comprometidos con el mantenimiento de la limpieza urbana, fomentando la corresponsabilidad de la ciudadanía en el uso adecuado de las infraestructuras de recogida.

Todo ello después de constatar que una parte significativa de las incidencias que afectan a la limpieza de la ciudad —como el abandono de residuos fuera de los contenedores, el depósito incorrecto de enseres, la falta de recogida de excrementos de animales o el uso inadecuado de papeleras y mobiliario urbano— tiene su origen en conductas incívicas evitables, cuya reiteración genera un impacto negativo en la imagen de la ciudad.