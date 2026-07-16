Red Eléctrica cortó el miércoles la luz a la gran industria por una reducción de la eólica no prevista

Segundo corte de la luz a la gran industria este año por parte de Red Eléctrica, gestora del sistema eléctrico nacional. La compañía semipública que preside la ex ministra socialista Beatriz Corredor activó este miércoles por la noche el Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD) para garantizar los niveles de reserva en la operación del sistema eléctrico, ante la baja generación renovable en esos momentos, según fuentes del sector.

La activación del Servicio de Respuesta Activa de la Demanda, previsto en el procedimiento de operación 7.5, tuvo lugar a las 21.43 horas de la noche de este miércoles 15 de julio y duró hasta las 24 horas.

La continuidad del suministro «no se vio en ningún momento comprometida, siendo el objetivo de esta activación garantizar los niveles de reserva establecidos en los procedimientos de operación en respuesta a una situación puntual: una reducción de la producción eólica no prevista», según han señalado fuentes de Red Eléctrica a EP.

Según adelanta El Periódico de la Energía, la activación del servicio se ha producido al no contarse prácticamente con renovables y disponer de una nuclear menos.

El SRAD, la antigua interrumpibilidad, es el mecanismo que permite a Red Eléctrica desconectar a grandes industrias, consumidores muy intensivos de luz, ante situaciones de sobrecarga de demanda en la red o falta de generación.

El SRAD se había activado por última vez el pasado mes de enero, cuando se tuvo que acudir a él con el fin de amortiguar el efecto sobre el sistema eléctrico peninsular de la situación adversa desencadenada en Portugal a causa del temporal.

El sistema eléctrico peninsular cuenta con 1.775 megavatios (MW) de potencia de respuesta activa de la demanda para el segundo semestre de este año, con el fin de mantener el equilibrio entre generación y demanda, y garantizar el adecuado nivel de reserva del sistema en caso de necesidad, asignados en la subasta que se celebró el pasado 28 de mayo. El periodo de aplicación es del 1 de julio al 31 de diciembre.

Implementado en 2022, el SRAD es un mecanismo de balance alineado con la normativa europea que permite aportar mayor flexibilidad a la operación del sistema del lado de la demanda. A través de este servicio voluntario, las industrias y grandes consumidores reciben pagos fijos por estar disponibles y una compensación cuando se les requiere reducir la demanda.

Este servicio solo se aplica en casos puntuales en los que el operador del sistema identifique que no se cuenta con recursos suficientes para mantener el nivel adecuado de reserva a subir del sistema eléctrico peninsular.

La duración máxima de cada aplicación es de dos horas y solo podrá realizarse una única activación al día por proveedor durante las franjas horarias establecidas en la normativa vigente: de lunes a viernes desde las 8:00 horas hasta la medianoche y los fines de semana y festivos de 22.00 a 23.59 horas. El proveedor contará con un aviso previo de al menos 12,5 minutos antes de su inicio.

Este año es el primero en el que el SRAD cuenta con dos periodos de prestación, uno de enero a junio -cuya subasta de adjudicación se celebró en noviembre de 2025-, y otro de julio a diciembre; como parte de las propuestas aprobadas por la CNMC en línea con la normativa comunitaria y con el fin de acercarlo a los estándares europeos de los servicios de balance.