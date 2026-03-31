Quién es Clersss (Clara Merino): edad, de dónde es, su pareja y todo sobre la influencer de La Velada del Año 6

El universo de los creadores digitales vuelve a cruzarse con el deporte en uno de los eventos más esperados del año. Entre los nombres confirmados para la próxima edición de La Velada del Año VI figura el de Clara Merino, más conocida en redes sociales como Clersss, una influencer que se ha ganado un espacio propio en el panorama digital español gracias a sus contenidos de estilo de vida y humor. Su participación ha generado una notable expectación, ya que supondrá su primer combate sobre un ring.

La joven de 24 años se enfrentará a la modelo Natalia MX en uno de los duelos anunciados para esta nueva edición del evento organizado por Ibai Llanos. El enfrentamiento, que formará parte del tercer combate de la velada, ha despertado gran interés entre los seguidores de ambas creadoras, especialmente por tratarse de perfiles con una enorme presencia en redes sociales.

¿De dónde es?

Clara Merino es originaria de Cambrils, una localidad costera situada en la provincia de Tarragona. Desde allí comenzó a desarrollar una presencia digital que, con el paso de los años, ha terminado consolidándose en distintas plataformas. Su perfil público se ha caracterizado por un contenido cercano, basado en el humor, la opinión sobre temas sociales y el estilo de vida.

Aunque hoy su nombre está asociado al mundo de la influencia digital, sus inicios fueron mucho más modestos. En 2013 abrió una cuenta en Instagram con un propósito completamente personal, sin una estrategia de creación de contenido ni una intención profesional clara. Con el paso del tiempo, sin embargo, esa presencia comenzó a crecer y a atraer cada vez más seguidores.

El salto definitivo llegó con la apertura de su cuenta en TikTok, donde encontró un formato especialmente adecuado para su estilo comunicativo. Sus vídeos, en los que mezcla comentarios irónicos con situaciones, comenzaron a viralizarse y a multiplicar su alcance entre los usuarios de la plataforma. A esta actividad se sumó posteriormente la creación de un canal en YouTube, donde comparte contenidos más largos y variados.

¿Quién es su pareja?

El crecimiento de su comunidad digital ha ido acompañado de distintas colaboraciones comerciales. Como ocurre con muchos creadores de contenido consolidados, Clersss ha trabajado con marcas vinculadas a la moda, la restauración y el estilo de vida. Estas colaboraciones han contribuido a consolidar su perfil como influencer.

Su actividad no se limita únicamente a las redes sociales. La creadora también está vinculada al ámbito del entretenimiento digital a través de proyectos relacionados con el mundo del streaming y las competiciones organizadas por creadores. Entre ellos destaca su participación con un equipo en la Queens League.

En paralelo, su presencia pública también ha despertado interés en el terreno personal. A comienzos de 2026, la influencer confirmó que mantiene una relación con el también creador de contenido Ion Lizarraga. La noticia fue compartida a través de sus propias redes sociales, donde ambos cuentan con comunidades de seguidores muy activas.

Su participación en La Velada

Pese a su consolidada carrera como creadora digital, pocos esperaban verla vinculada a un combate de boxeo. Por ese motivo, su inclusión en la cartelera de La Velada del Año VI sorprendió a muchos seguidores del evento. El formato, que mezcla espectáculo deportivo y entretenimiento digital, se ha convertido en uno de los fenómenos más seguidos en el ámbito del streaming.

Durante la presentación oficial celebrada el pasado 9 de marzo, Ibai Llanos anunció que Clersss protagonizará uno de los combates femeninos de la velada. Su rival será Natalia MX, otra creadora con millones de seguidores en redes sociales. El enfrentamiento ha sido catalogado por muchos aficionados como uno de los más atractivos de la cartelera femenina.

Para Clersss, la experiencia supondrá un desafío completamente nuevo. Hasta ahora, su contenido ha estado centrado en el humor, la opinión y el estilo de vida, ámbitos que poco tienen que ver con el entrenamiento físico necesario para afrontar un combate de boxeo. Precisamente por ello, su preparación para el evento está generando gran curiosidad entre sus seguidores.

Un evento que sigue creciendo

La Velada del Año se ha convertido en uno de los acontecimientos más relevantes del entretenimiento digital en español. Desde su primera edición, el evento ha logrado reunir a millones de espectadores en directo y ha consolidado un formato que mezcla combates amateur entre creadores de contenido con actuaciones musicales y espectáculo audiovisual.

La sexta edición del evento está prevista para el 25 de julio de 2026 y volverá a reunir a algunos de los nombres más conocidos del panorama digital. Cada anuncio de combate genera una intensa conversación en redes sociales, lo que demuestra la capacidad del proyecto para movilizar audiencias masivas.

En este contexto, la participación de Clersss añade un elemento de interés adicional. Su perfil, muy vinculado al entretenimiento cotidiano y al humor, contrasta con el reto físico que supone subirse a un ring de boxeo. Esa diferencia ha despertado la curiosidad de muchos seguidores, que esperan ver cómo se adapta la modelo a un desafío tan distinto a su actividad habitual.