Madrid corona a los nuevos reyes de la Kings y Queens League

El WiZink Center de Madrid acogió anoche una de las citas más esperadas para los aficionados de la Kings y de la Queens League, las finales de la tercera temporada de la competición organizada por Kosmos y que tiene como presidentes de los 12 equipos a diferentes creadores de contenido online.

El desenlace de la temporada aterrizó en Madrid con una expectativa muy alta, y el evento no defraudó. Con el recinto completamente lleno, los asistentes pudieron disfrutar desde una carrera de karts nunca antes vista en el interior del WiZink Center, que hizo las delicias de los más pequeños, hasta varios conciertos musicales de estrellas reconocidas a nivel mundial como María Becerra, Saiko o The Academy.

Fueron las carreras de karts las que dieron inicio a la jornada. Cada equipo debía seleccionar a un piloto para representarles, y aparecieron en escena deportistas del nivel de Jorge Lorenzo, cinco veces campeón mundial de motociclismo, Marta García, campeona de la Fórmula 1 Academy en 2023 o el ‘Kun’ Agüero. Finalmente, fue Nerea Martí, actual piloto de la Fórmula 1 Academy, la que se hizo con la victoria en representación del equipo ‘Los Troncos’ del streamer Perxitaa.

Más tarde llegó el Open Shootout, modalidad de penaltis que replica los lanzamientos que nacieron en la MLS de Estados Unidos en la década de los 90, en la que el futbolista corre desde el centro del campo con el balón controlado y tiene que tratar de anotar en menos de 5 segundos. El cantante Saiko, la atleta olímpica Ana Peleteiro e incluso Belén Esteban tuvieron la oportunidad de participar en esta modalidad frente al mejor portero de la liga, Alberto Arnalot. Fueron de nuevo ‘Los Troncos’, representados por el cantante ‘Dímelo Flow’, los que volvieron a alzarse con el trofeo de vencedores.

Los Buyer hacen historia

En clave Queens League, Ultimate Móstoles, presidido por los streamers DjMaRiiO y Noe, y xBuyer Team, con los hermanos Javi y Eric Ruiz a la cabeza, llegaron al partido por el campeonato tras haberse impuesto en sus respectivas eliminatorias jugadas en el Cupra Arena el pasado lunes. La final comenzó sin grandes sobresaltos, pero justo antes del descanso Fati Fabra, portera del xBuyer Team adelantó a las suyas con un gran disparo desde fuera del área que golpeó en el poste y se introdujo en la portería. Nicole Rubio empataría la final para Ultimate Móstoles en la reanudación y dejarlo todo listo para que las cartas escogidas por sus entrenadores decidieran el partido. La suerte cayó del lado de los Buyer con un penalti que transformó Núria Llop y que puso el definitivo 2-1 en el marcador. De esta manera, el xBuyer Team se convirtió en el primer club en convertirse campeón en modalidad masculina y femenina.

Saiyans, nuevo campeón

El momento álgido de la noche llegó con la gran final de la Kings League. Saiyans, presidido por TheGrefg se impuso en semifinales a Jijantes, mientras que la sección masculina de Ultimate Móstoles hizo lo propio con Aniquiladores. El partido comenzó de la mejor manera posible para el equipo de DjMaRiiO. En el minuto 14, Fernando Llorente, campeón del Mundo con la Selección Española en Sudáfrica en 2010, provocó un autogol de Saiyans tras una gran jugada individual. Los de Móstoles duplicaron su ventaja con un gol gracias a un penalti anotado por su presidente.

El encuentro llegó al tiempo de descanso con una victoria parcial de Ultimate Móstoles por 3-1 y con una sensación de dominio incontestable. Sin embargo, los segundos 20 minutos del encuentro fueron completamente diferentes. Martín Mantovani, ex futbolista del Leganés, Augusto Fernández, ex jugador del Atlético de Madrid y David López, ex futbolista del Athletic Club, se echaron el equipo a las espaldas y no dejaron de atacar buscando el empate en el marcador. Un penalti presidente anotado por TheGrefg y un gol de Dani Liñares, máximo anotador de la competición, llevaron el partido al Gol de Oro. Fue ahí donde la veteranía y experiencia de los futbolistas de Saiyans se impusieron.

Un gran gol de David López a falta de 10 segundos para el final desató la locura en el Wizink Center. El equipo de Saiyans, que había acabado primero en la temporada regular se proclamó campeón del tercer split de la Kings League haciendo realidad el dicho de que ‘TheGrefg siempre gana’. No todo fueron derrotas para DjMaRiiO, ya que aprovechó la ocasión para pedirle matrimonio a Noe, su pareja que dijo el ‘sí quiero’ ante 15.000 personas.