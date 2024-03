Indignación entre la afición española: la selección vestirá una camiseta de la Kings League

No han sido pocos los que se han dado cuenta, al conocer la camiseta que lucirá la selección española para la próxima Eurocopa, que la elástica que lucirán los guardametas les suena. Es Unai Simón el que luce esa camiseta negra de Adidas que vestirán los porteros españoles para el torneo continental… aunque de novedosa tiene poco. La camiseta de la selección tiene el mismo diseño, exceptuando algún detalle, que la que lucen los porteros de uno de los equipos de Kings League.

🥊🇪🇸 Y ya para terminar el día… ¡¡ASÍ LUCIRÁN NUESTROS PORTEROS!! Unai Simón, @daviidraya1 y Álex Remiro ya posan con la nueva equipación @adidas_ES en estos tonos negros y grises sobrios combinados con amarillos y rojos vibrantes. 😊 ¿Os gusta? #VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/8g6DeS3lBG — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 18, 2024

Así es, Adidas no se ha complicado mucho la cabeza a la hora de confeccionar y elegir la elástica que lucirán los porteros de España de cara a esta Eurocopa. Es Unai Simón el que luce la camiseta negra, con detalles en amarillo y un triángulo que atraviesa el pecho de color rojo, idéntica a la que usan los porteros del XBuyer Team o Porcinos de la Kings League. La única diferencia entre ambas, además del escudo y los logos publicitarios, es una pequeña línea roja que nace de los hombros en la camiseta de España.

Pero España no es la única selección que llevará la misma camiseta de porteros que este equipo de la Kings League, no. Adidas también ha elegido el mismo modelo para Alemania, para la que ya ha lucido Manuel Neuer, dejando a la vista que es completamente igual, idéntica, a la que llevará España y que han lucido ya los porteros de XBuyer Team o Porcinos.

👑 | ATENCIÓN 📢 | #KingsLeague La Selección Española y XBuyer Team compartirán equipación de portero. pic.twitter.com/e84EnLDfBL — Kings League Info (@KingsLeagueInfo) March 19, 2024

Ya conocimos hace unos días las dos primeras equipaciones que lucirá la selección española, aunque no conocíamos hasta ahora la que lucirán los porteros. En la primera camiseta de España para la Eurocopa destacan las tres icónicas rayas de Adidas en los hombros, ahora en color amarillo, en sintonía con el logo de la marca que viste a la selección. Como novedad, se han añadido dos rayas amarillas en los costados de la camiseta y un clavel en la parte trasera, cerca del cuello. Además, el contorno del cuello presenta dos rayas amarillas en los laterales. Según la propia marca, este diseño pretende «la recodificación de patrones tradicionales y aplicación de formas novedosas».

Adidas también ha revelado la segunda equipación de España, en la que el color predominante es el amarillo. La firma alemana ha incorporado elementos que hacen referencia a la flor nacional del país, el clavel, y a los mares que rodean la península ibérica, tanto en la equipación local como en la visitante de la selección española de fútbol. El símbolo del clavel, presente en el cuello de la parte trasera de ambas camisetas, tiene su origen en el legado del emperador Carlos I de España y V de Alemania, quien obsequió a su esposa Isabel de Portugal el primer clavel de la historia de España.

Las críticas tras el anuncio de las camisetas no tardaron en llegar, no precisamente por el diseño –que también–, sino por el elevado precio de estas. Aunque la de porteros aún no está a la venta, las nuevas camisetas de jugador de España tienen un precio de entre 100 y 150 euros, según el tipo de edición.