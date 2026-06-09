‘El Hormiguero’ anuncia la visita de la pareja de moda: «No hay nadie más famoso en el mundo»

Este martes 9 de junio, Pablo Motos ha arrancado El Hormiguero con una noticia impactante: la próxima semana acudirá al programa de Antena 3 una de las parejas más populares a nivel global. «Yo creo que no hay nadie más famoso en el mundo», ha confesado el presentador nada más comenzar el show. Tras jugar con las hormigas sobre si decir o no el nombre de los invitados, el valenciano, al final, lo ha dicho y, para el espectador, ha dejado claro que sigue siendo el único espacio televisivo al que van las verdaderas estrellas.

El Hormiguero, por mucha competencia que tenga o por muchas críticas que se le puedan hacer, es el único programa en España con músculo para atraer a las personalidades más destacadas a nivel mundial. Este 9 de junio, el programa de Antena 3 lo ha vuelto a demostrar anunciando la pareja que se sentará en el plató la semana que viene.

Nada más entrar en el plató de El Hormiguero de este martes, Pablo Motos ha dicho: «Lo voy a anunciar». Las hormigas del programa han intentado impedírselo porque, según ellas, era una información muy reciente que les acababa de dar la cúpula de la cadena.

«No, Pablo. Está prohibido. Han dicho que no anuncies nada de eso» , dijo Barrancas, a lo que Trancas añadió: «Si no sale, ¿luego qué pasa? Es mejor no decirlo».

Pero según Pablo Motos, lo que tenía que decir era tan «gordo» que no podía evitar decirlo. Y es que, la semana que viene, la visita de El Hormiguero vba a a ser una de las más comentadas y aplaudidas de la temporada.»De hecho, yo creo que no hay nadie más famoso en el mundo», ha dicho Trancas, una de las dos hormigas.

«Lo voy a decir. No me pueden reñir porque estoy en directo», ha dicho Pablo Motos después de decir la hora que era.

La pareja de moda en ‘El Hormiguero’

«La semana que viene, estarán en El Hormiguero los protagonistas de Spiderman, Tom Holland y Zendaya», ha exclamado Pablo Motos.

Recordemos que Tom Holland ya ha estado en el programa de Antena 3 en 2022, pero esta es la primera vez que Pablo Motos entrevista a Zendaya.

Tom Holland y Zendaya son, actualmente, dos de las mayores estrellas de Hollywood. Ambos son pareja en la vida real y presentan la nueva entrega de Spiderman en medio de los rumores de que, hace un par de meses, contrajeron matrimonio.