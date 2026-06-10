La actriz Belén López, víctima de un accidente de tráfico: «Se dieron a la fuga»

La actriz Belén López, conocida por su participación en exitosas series como La que se avecina, Mar de plástico o La coleccionista, ha sufrido un accidente de tráfico. Así lo ha contado ella misma a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha publicado un vídeo con un collarín tras varias semanas desaparecida del universo 2.0.

«Hola a todos. Esto es un mensaje de agradecimiento, pero gigante. Por todos los mensajes de amor, de apoyo, de cariño y de ánimo que me habéis enviado. Os dije que ya os contaría. Y ha llegado el momento. Esto (dice señalando su cuello) es debido a un accidente de tráfico. Me dieron por detrás y se dieron a la fuga», comenzaba a explicar.

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La intérprete contaba que, tras lo ocurrido, se había visto obligada a someterse a una operación de hernia fiscal, la cual, a juzgar por sus declaraciones, ha salido según lo previsto. De hecho, no tiene palabras para agradecer el buen trato que ha recibido por parte de los profesionales de la salud que han seguido su caso y que han hecho todo lo posible para su bienestar. «Agradeceros a todos, a mi equipo médico maravilloso, que es que no tengo palabras para ellos. Y que voy a resurgir como el ave fénix, ya os lo digo. Seguro. Así que gracias, gracias y gracias», señalaba.

Por otro lado, en cuanto al proceso judicial que llevará a cabo después de que los presuntos culpables del accidente se dieran a la fuga, Belén tan solo se ha limitado a decir que todo está llevando su curso y que hay testigos de lo que ocurrió. «Tenemos testigos y gente maravillosa que están ahí y que aparecen. Y bueno, estamos en ello. […] Así que gracias, gracias y gracias. Los mensajes llenan. Gracias de corazón. Me ayudan mucho. De esta salgo», concluía.

Cabe destacar que fue el pasado 3 de junio cuando publicó una preocupante fotografía desde la cama de un hospital, con el camisón del centro y un collarín. Por aquel entonces, no quiso desvelar el motivo del ingreso, optando por el más absoluto silencio. De hecho, no ha sido hasta este 10 de junio cuando ha decidido contar con detalles el accidente de tráfico que ha sufrido.

Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de mensajes de ánimo tanto de parte de sus seguidores como de algún que otro rostro VIP que mantiene una excelente relación con la mencionada, como es el caso de Miguel Ángel Silvestre, Chambao, Cristina Cifuentes, Lolia Flores o Loles León. «Cuídate mucho, Belén», «Cariño, toda la fuerza», «Ánimo, bonita», «Toda la fuerza y la luz para ti», «Mucho ánimo y paciencia. Te vas a recuperar muy pronto porque estás hecha de oro molío», «Eres una leona», «Un abrazo gigante, Belén», «Tú puedes con eso y más», «Espero que te cures pronto y que no tengas ningún tipo de problema», escribían algunos de ellos.