La Liga F ha aprobado este lunes un acuerdo histórico. Los clubes de la máxima categoría del fútbol femenino español han aprobado por una mayoría reforzada de dos tercios la entrada de Gasol16 Ventures junto a Fortified Partners como inversor. El ex baloncestista y empresario tratará de lanzar definitivamente la competición española, para ponerla a la altura de las grandes ligas del mundo, como la inglesa o la estadounidense, con una cantidad de 55 millones de euros. Un acuerdo comercial sin precedentes en el fútbol femenino.

En la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada este lunes, se ha votado la propuesta de Pau Gasol de invertir 55 millones de euros para desarrollar la estructura comercial y operativa del campeonato. Será un acuerdo por las próximas cuatro temporadas, en las que se buscará lograr un modelo sostenible a largo plazo para la competición, los clubes y la proyección de las futbolistas. Algo que, hoy por hoy, no se ha conseguido, a pesar del acuerdo también con la Liga masculina, que realizó también una importante inversión.

Según informó Liga F, la operación supone la «mayor inversión privada» recibida por una liga de fútbol femenino y una de las más relevantes a nivel mundial dentro del deporte femenino profesional. Además, detallan que los fondos serán desembolsados durante las próximas cuatro temporadas.

La inversión estará destinada al desarrollo de la estructura comercial y operativa de Liga F, al crecimiento y consolidación de un modelo sostenible a largo plazo para la competición y sus clubes, así como al impulso de la proyección de las futbolistas.

Durante la Asamblea también se expuso la evolución de las audiencias de Liga F, que alcanzaron los 7,5 millones de espectadores, lo que representa un incremento del 11,2 por ciento respecto a la temporada anterior. La organización avanzó que en los próximos días se abrirá el proceso de comercialización de los derechos audiovisuales de la competición para las siguientes campañas.

La lanzadera definitiva para la Liga F

La de Gasol será la mayor inversión en una liga de fútbol femenino hasta la fecha. La llegada de Gaso busca posicionar la Liga F en el exterior como una de las principales a nivel mundial, algo que sucede con la NWSL (Liga Nacional de Soccer Femenino de Estados Unidos) o la Women’s Super League de Inglaterra, que acaparan gran parte del talento mundial y vacían el de la competición española. De hecho, Gasol ya invierte en la mejor liga deportiva femenina del mundo, la WNBA, y también en el Bay FC de la NWSL.

En este caso, la inversión busca desarrollar a nivel comercial la competición y buscar un crecimiento y consolidación del modelo a largo plazo. Cabe recordar que en 2022 la Liga se convirtió en agente comercial exclusivo de la Liga F, asegurando unos ingresos de 42 millones de euros por cinco años, hasta el término de la próxima temporada. Queda por ver en qué puntos la entrada de la inversión de Gasol no choca con esta exclusividad de la patronal presidida por Tebas.