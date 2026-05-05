Pedro Sánchez obliga a la Quiniela a incluir cuatro partidos de fútbol femenino cada jornada

Pedro Sánchez incluirá el fútbol femenino en la Quiniela a partir de la próxima temporada. Este martes 5 de mayo se aprobará un real decreto ley en el que se confirmará una de las peticiones que viene haciendo la AFE desde hace algunos años. De esta forma, algunos partidos de la Liga F estarán dentro de este juego en el que históricamente han entrado 15 partidos de Primera y Segunda División. Esto quiere decir que el fútbol femenino pierde cinco millones de ingresos correspondientes a esta temporada.

La última de Pedro Sánchez tiene que ver con el fútbol femenino y la Quiniela. Mientras José Luis Ábalos, su mano derecha en antaño, comparece en el Supremo y su Gobierno sigue en descomposición envuelto en casos de corrupción, el aún presidente sigue llevando a cabo algunas proclamas pensando en la remontada electoral en el próximo 2027. En esta ocasión, la cortina de humo establecida por el aparato socialista tiene que ver con la inclusión del fútbol femenino en la Quiniela.

Este martes 5 de mayo el Gobierno aprobará un real decreto ley para regular en la Quiniela la introducción de forma permanente de cuatro partidos de la Liga F. El Consejo Superior de Deportes es el que ha impulsado esta iniciativa y por ello ha estado más de un año trabajando en una propuesta que tendrá beneficios económicos y de visibilidad para el fútbol femenino en nuestro país. Esta iniciativa tendrá que ser consolidada en la próxima semana en el Congreso de los Diputados.

Hoy damos un paso más para que la @LigaF_oficial española siga siendo una referencia internacional. El fútbol femenino entrará en la quiniela. Y sus clubes participarán en sus ingresos, como ya ocurre en la liga masculina. Profesionalizar el fútbol femenino es mucho más que una… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 5, 2026

El fútbol femenino en la Quiniela

Así que el fútbol femenino entrará en la Quiniela a partir de la próxima temporada. Esto supondrá que el dinero que se recaude en este sistema se distribuirá también entre los 16 clubes de la Liga F, algo que supondrá un bonus para un deporte en el que hay menos inversión que en el fútbol masculino. De esta manera, el fútbol femenino español recibirá el 15% de los ingresos fiscales vinculados a estas apuestas.

La introducción del fútbol femenino en la Quiniela ha sido una petición realizada desde hace años por la AFE, que lleva meses presionando para que saliera adelante esta propuesta que lleva siete años encima de la mesa. Fue el Partido Popular el que apostó por ello en 2019 y el Gobierno lo ha ido retrasando año tras año hasta su aprobación en este 2026. La AFE calcula que este retraso ha hecho perder al fútbol femenino español hasta cinco millones de euros.

Ahora, en uno de los peores momentos del Gobierno, Sánchez dará el OK para que su consejo de ministros apruebe un nuevo real decreto ley para que el fútbol femenino entre en la Quiniela, según informó El País. A partir de la próxima temporada, cuatro partidos de la Liga F estarán en esta apuesta que millones de españoles realizan cada fin de semana. Esto supondrá una ventaja económica y de visibilidad para el fútbol femenino español. De momento, perderán los cinco millones correspondientes a esta temporada.