Koldo y su hijo secreto se vieron durante un acto de las primarias de Pedro Sánchez

José Luis, el hijo secreto de Koldo García hasta su aparición en el Tribunal Supremo, se puso en contacto con su padre para pedirle consejo en su afán por dedicarse a la seguridad privada. Sin embargo, la relación entre ambos ha sido prácticamente inexistente. De hecho, el último encuentro que tuvieron fue hace nueve años durante un acto de las primarias de Pedro Sánchez.

Ese reencuentro ocurrió en marzo de 2017, durante las primarias del PSOE en las que Pedro Sánchez recorría el país en busca de apoyos. En Cádiz, cuyo Palacio de Congresos acogió el evento, estuvieron presentes figuras del partido como José Luis Ábalos, Koldo García y otros miembros destacados.

Aprovechando ese viaje, que también incluyó una visita a El Puerto de Santa María, Koldo comentó a sus acompañantes que había contactado con su ex pareja y que pensaba ausentarse momentáneamente para ver a su hijo. La noticia sorprendió al grupo, ya que hasta entonces apenas había mencionado su existencia. Fue entonces cuando relató parte de su historia personal y explicó las circunstancias que habían provocado la ruptura con la madre del joven.

En la actualidad, el hijo ha mostrado interés por acercarse a su padre y seguir sus pasos en el ámbito de la seguridad privada, pese a que Koldo García no ha tenido un papel activo en su vida. La madre del joven, con quien el ex asesor mantenía una relación complicada, ha sido quien se ha encargado de su educación durante todos estos años.