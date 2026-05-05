El hijo secreto de Koldo le pedía ayuda para ser escolta mientras él dudaba de su paternidad

José Luis, el hijo secreto de Koldo García del que habló en el Tribunal Supremo, le pidió asesoramiento para seguir sus pasos y convertirse en escolta como él mientras el ex asesor de Ábalos dudaba de su paternidad.

Koldo García se mudó hace 30 años a Cádiz. Lo hizo para hacer labores de escolta y atender a la familia de un potente empresario que le contrató. Koldo dejó su vida en el norte de España y se trasladó hasta allí para trabajar cuando era un veinteañero.

En Cádiz conoció a una mujer con la que tuvo una relación. Fruto de ella nació el primer hijo de Koldo. El que más tarde sería asesor del ministro Ábalos tenía 29 años y, en un principio, asumió esta paternidad.

Koldo trasladó a su entorno que descubrió que esta mujer tenía otra vida y que eso no pudo perdonarlo. Fue entonces cuando se marchó de Cádiz y decidió empezar una nueva vida.

Fuentes de su entorno explican a OKDIARIO que les trasladó que, cuando descubrió que la mujer le había sido infiel, empezó a dudar de si el hijo era suyo. Las mencionadas voces aseguran que le sugirieron que se hiciera una prueba de paternidad, pero Koldo acabó reconociendo a su hijo.

La llamada del hijo de Koldo

Koldo no hablaba prácticamente de su hijo. No tenía contacto diario con él. Hace unos años, el chico le llamó por teléfono para que le asesorase para ser escolta y Koldo cogió esta llamada, que presenció también José Luis Ábalos.

El que fuera ministro de Transportes le preguntó: «¿Quién es?», a lo que Koldo contestó: «Mi hijo». La respuesta sorprendió a Ábalos porque prácticamente no conocía nada de su primogénito y parece ser que la llamada le molestó.

«Koldo no ha querido tener relación con él», explican fuentes de su entorno, a la vez que explican que con su hija de cinco años ha ocurrido todo lo contrario. Koldo quiere mantener buena relación con su ex Patricia Úriz para seguir viendo a su hija.

Koldo le vio Cádiz

Koldo lleva mucho tiempo sin ver a su hijo, sin embargo, utilizó una visita a Cádiz de las primarias del PSOE para visitarle. Fue hace nueve años, en marzo de 2017, cuando Pedro Sánchez se lanzó a buscar el voto de los socialistas por el sur de España. Hizo un acto público en el Palacio de Congresos de Cádiz acompañado de sus principales valedores del partido.

José Luis Ábalos acompañó al presidente en esta campaña de primarias y también lo hizo Koldo García, que le vendía sus servicios como escolta diciéndole que ya tenía experiencia en el sector. Koldo viajó a Cádiz con Ábalos durante las primarias y les acompañaron otras caras visibles del partido, como Paco Salazar. Visitaron también El Puerto de Santa María.

En un momento dado, Koldo les dijo que había hablado con su ex y que se ausentaría para ver a su hijo. Todos se quedaron sorprendidos, puesto que era la primera vez que le oían hablar de él. Les contó su historia y los motivos por los que se rompió la relación.

Ahora el chico quiere seguir sus pasos como escolta y ha tratado de tener contacto con su padre, pese a que Koldo no se ha involucrado en exceso en su crianza. El ex asesor no tenía muy buena relación con la madre del joven, que se ha ocupado durante estos años de él.