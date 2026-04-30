Koldo confiesa en el Supremo que tiene un hijo de 27 años en Cádiz al que lleva años sin poder ver

Koldo García ha desvelado este jueves ante el Tribunal Supremo que tiene un segundo hijo, de 27 años, fruto de una relación anterior, al que lleva años sin poder ver. El ex asesor ha explicado que el hijo reside en Cádiz y que existen denuncias interpuestas ante la Guardia Civil por impedírsele el contacto. Ha sido en este contexto donde García ha dado una explicación hasta ahora inédita a los polémicos chats intervenidos en los que aparecía la expresión «Me voy a quedar sin nada». Su gran objetivo, dice, es que su hija menor de edad tuviera un piso a su nombre por si a él le pasaba algo.

Según ha declarado, esos mensajes no tenían relación con dinero ni con mordidas, sino con las conversaciones que mantenía con su hermano sobre la posibilidad de desheredar a ese hijo. «Dada la reacción de la madre y el hijo, decidí que jamás tuvieran nada de mi parte», ha afirmado. Su abogada, Leticia de la Hoz, conocía esta circunstancia.

«Yo le pagaba la manutención. Estaba cansado, es una opinión personal, porque yo trabajo desde los 8 años… Yo no quiero dejarle nada. Quiero que trabaje, que se lo gane y le pagaré la manutención», ha agregado.

La revelación ha llegado como explicación a una de las preguntas que más interés despertaba en la sala: por qué el ex asesor del hombre fuerte de Pedro Sánchez había puesto a nombre de su hija pequeña, de dos años, un inmueble de 115.000 euros en Benidorm. La respuesta, lejos de ser puramente patrimonial, ha abierto una ventana inesperada a su vida privada más íntima.

Koldo García ha explicado ante los magistrados que la razón de colocar ese piso a nombre de su hija menor no era ocultar su titularidad real, como podría deducirse de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sino proteger ese bien de una posible reclamación hereditaria futura por parte de ese hijo mayor, al que lleva años sin ver.

La revelación ha llegado tras ocho horas de declaración. Leticia de la Hoz ha ido desgranando punto por punto el patrimonio del acusado para tratar de desmontar las conclusiones de la UCO, que cifra en 138.000 euros los incrementos patrimoniales de Koldo García sin justificación aparente entre 2017 y 2022, sobre unos ingresos totales de 1,4 millones durante ese mismo periodo.

En ese contexto, Koldo García ha explicado cómo logró reunir el dinero para adquirir ese inmueble sin hipoteca. Según su relato, el banco le puso trabas para conceder el préstamo, por lo que recurrió a cuatro fuentes distintas: un crédito de 40.000 euros que consiguió su hermano Joseba a nombre de una persona de Granada, un adelanto de alquiler de su piso en la Avenida Almería, dinero prestado por otro hermano y, finalmente, una aportación de la madre de Patricia Uriz, su ex pareja. La UCO no ha encontrado pruebas en su WhatsApp de esas supuestas múltiples gestiones.

La defensa del acusado ha subrayado que, revisando las declaraciones de IRPF y contabilizando salarios e inmuebles, la pareja tenía «unos ingresos de entre 120.000 y 150.000 euros al año», y ha recalcado que «esto es lo que no recoge el informe de la UCO».

La historia del hijo mayor ha emergido como el elemento más llamativo de esa batería de explicaciones. Koldo García, que durante todo el juicio ha esquivado con habilidad las preguntas más incómodas, no ha podido evitar abordar este capítulo ante la insistencia de su letrada. Ha reconocido que la situación con ese hijo es, desde hace años, una herida abierta: la madre le negó el contacto, y las tentativas del ex asesor para restablecer la relación no han prosperado.