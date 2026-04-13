La ex mujer de Koldo se presenta disfrazada con gafas y peluca en el Tribunal Supremo

Patricia Úriz, ex mujer de Koldo García, el asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, ha comparecido este lunes ante el Tribunal Supremo con el rostro deliberadamente oculto tras unas gafas de sol, un pañuelo negro y una peluca roja que le tapaba la cabeza, con el aparente propósito de no ser identificada. Una vez dentro, Úriz, que ha acudido en calidad de testigo, ha negado que los mensajes intervenidos por la Guardia Civil en los que ella y su entonces pareja usaban términos como «chistorras», «soles» y «lechugas» fueran un código para referirse a billetes de 500, 200 y 100 euros respectivamente.

Úriz, investigada en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales, se ha acogido a su derecho a no declarar ante las acusaciones y el fiscal y sólo ha respondido a las preguntas de su abogada, Leticia de la Hoz, que también ejerce la defensa de su ex pareja Koldo García.

Esta no es la primera vez que la ex mujer de Koldo aparece disfrazada con motivo de una declaración sobre los distintos casos de corrupción relacionados con la cúpula del PSOE. El pasado 10 de abril de 2015, Úriz acudió al Senado con el rostro oculto tras unas gafas de sol y un pañuelo malva que le cubría la cabeza y parte de la cara. Ya en la comisión, Úriz se negó a responder cualquier pregunta, acogiéndose a su derecho a no declarar en razón de su condición de investigada en el procedimiento judicial paralelo.

En aquel momento, la senadora de UPN María del Mar Caballero fue la primera en mostrar su malestar ante la situación. «Antes de hacer ninguna pregunta, yo querría saber si verdaderamente estamos ante la señora Patricia Úriz o ante quién, porque me sorprende que se pueda comparecer disfrazado o tapado, de manera que no se pueda saber quién es la persona que comparece», protestó Caballero ante el pleno de la comisión.