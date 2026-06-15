Netflix confirma la nueva temporada de la serie turca que ha conquistado a todos

Las series turcas se han convertido en todo un éxito en las plataformas de streaming y una de las que ha triunfado en Netflix es Mi otra yo. Para su seguidores tenemos una buena noticia: el próximo 24 de junio llega a la plataforma de la gran N roja la tercera y última temporada. La serie Mi otra yo ( Zeytin Ağac)ı se estrenó en 2022 en Netflix y cuenta la historia de tres amigas que visitan un pueblo costero. Allí descubrirán un trauma no resuelto del pasado de sus familias y el viaje se convertirán en una sanación emocional. En los nuevos episodios se profundizará en la relación entre Ada, Sevgi y Leyla y los tres se tendrán que enfrentar a nuevos desafíos personales. Una serie perfecta para los que han disfrutado con otras ficciones turcas como El secreto de Feriha, El sastre o Club Estambul.

La nueva temporada de la serie Mi otra yo cuenta con 8 episodios con una duración aproximada de 53 minutos cada uno. Una ficción que ha sido dirigida por Burcu Alptekin y Erdem Tepegöz y su emotivo guion ha sido escrito por Nuran Evren Şit. Uno de sus puntos fuerte es la interpretación de sus tres protagonistas los actores Tuba Büyüküstün, Seda Bakan y Boncuk Yılmaz que han logrado seducir con su trabajo a los espectadores de Netflix. Sus protagonistas intentarán superar en la costa de Ayvalık algunos traumas heredados y buscar su equilibrio emocional.

¿Qué va a ocurrir en la tercera temporada de la serie Mi otra yo?

Esta serie se convirtió desde el primer episodio en la favorita de muchos usuarios de Netflix por su mezcla de romance, drama y espiritualidad. En esta tercera y última temporada las tres amigas tendrán que enfrentarse a nuevos desafíos emocionales que pondrán a prueba su relación y surgirán nuevos romances. Además, saldrán a la luz otras historias de amor y algunos secretos que seguían ocultos y que se pueden a la larga convertir en un problema para las tres amigas.

La sinopsis oficial que ha lanzado ya la plataforma de streaming Netflix explica cómo continuarán esas tres amigas su viaje de sanación. Según se indica en la sinopsis: «Mientras siguen explorando sus traumas ancestrales, Ada, Sevgi y Leyla se enfrentan a decisiones que cambiarán sus vidas en medio de nuevos comienzos en la costa de Ayvalık».

En esta nueva temporada las tres amigas seguirán utilizando las sesiones de constelaciones familiares para resolver conflictos del pasado y proseguir con su sanación emocional. También tendrán que tomar algunas decisiones que pondrán a prueba su relación de amistad. Además, aparecerá un nuevo personaje, Özgür papel interpretado por el actor Şükrü Özyıldız que cambiará la vida de una de las protagonistas.

La serie turca Mi otra yo destaca por su fotografía ya en cada episodio nos sorprende con increíbles paisajes o imágenes de los lugares de la costa de Ayvalık por los que pasan las tres amigas en su viaje de sanación. Además, destaca la buena interpretación de sus protagonistas las actrices Tuba Büyüküstün que da vida al personaje de Ada, Seda Bakan al de Leyla y Boncuk Yılmaz al de Sevg.

El reparto de esta serie

De nuevo las protagonistas de la tercera temporada de la serie turca Mi otra yo son las actrices Tuba Büyüküstün que da vida al personaje de Ada, Seda Bakan al de Leyla y Boncuk Yılmaz al de Sevgi. También en el reparto están los actores Berk Cankat como Yorgos, Rüya Coriç como Beliz, Fırat Tanış como Zaman, Serkan Altunorak como Selim, Rıza Kocaoğlu como Fiko y Murat Boz como Toprak, entre otros.

Además, en esta nueva temporada se incorpora al reparto el actor Şükrü Özyıldız que dará vida a Özgür y la actriz İlayda Akdoğan, la cual interpretará a Deniz, la hermana de la protagonista. Además, ya se ha confirmado Otros fichajes confirmados incluyen a Berk Cankat, como Yorgos, y Rüya Coriç en el papel de Beliz.

Si todavía no has visto esta emotiva serie, la llegada de la tercera temporada puede ser una buena ocasión para comenzar desde el primer episodio a disfrutar esta ficción que se ha convertido en todo un éxito en Netflix. Una original serie que propone un viaje de sanación a estas tres amigas que se tendrán que enfrentar a diversos problemas del pasado y traumas del pasado.

Además de todas las series turcas que se pueden encontrar en el catálogo de Netflix y la ficción Mi otra yo, también ya está disponible en esta plataforma de streaming desde el 8 de mayo la serie turca Gracias, ¿el siguiente? (Kimler Geldi Kimler Geçti) dirigida por Bertan Basaran y a partir del 28 de agosto se estrenará en esta plataforma de streaming la tercera temporada de la serie Cementerio (Mezarlık).