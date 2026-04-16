La serie turca perfecta si buscas hacerte un maratón está de Netflix y la trama no deja indiferente a nadie

Una de las series que más me ha gustado en los últimos años es una ficción turca llamada Fatma que se puede ver en Netflix . Un original thriller que se estrenó en abril de 2021 en la plataforma de streaming, que solo tiene 6 episodios y que logró durante su estreno posicionarse a nivel internacional. La protagonista es Fatma Yilmaz, una mujer de mediana edad que trabaja como empleada de la limpieza y tiene muchos problemas personales y financieros. Su vida se complica aún más cuando su marido desaparece de un día para otro sin dejar rastro y mientras le está buscando se encuentra en una de las oficinas que limpia con un asesinato accidental. Lo que más me sorprendió en el momento en el que la vi fue su buen ritmo que engancha desde el primer momento y la interpretación de la protagonista la actriz Burcu Biricik que borda el papel de esta mujer desesperada por una situación que no puede controlar.

La serie turca Fatma fue creada por Başak Abacıgil Sözeri, está dirigida por Özer Feyzioğlu y Özgür Önurme y escrita por Özgür Önurme y Ahmet Vatan. Aunque ya hay varias series turcas de misterio y suspense, esta es una de las primeras que triunfó internacionalmente. La ficción Fatma sorprendió a todos los usuarios de la plataforma de streaming Netflix cuando se estrenó por sus giros inesperados y la forma en la que se va complicando poco a poco la trama. Esta serie es perfecta para los que están buscando una serie de misterio y suspense diferente a lo que se puede encontrar en las plataformas de streaming.

¿Qué ocurre en la serie de Netflix Fatma?

La protagonista de esta serie es una pobre mujer que trabaja como empleada de la limpieza y lleva una vida complicada con numerosos problemas familiares, personales y económicos. Fatma Yilmaz se siente una mujer invisible a la que ni su marido ni las personas que trabajan parecen ver.

Todo cambia cuando su marido desaparece de forma inesperada y ella decide comenzar a buscarle por los lugares por los que cree que ha estado. Fatma empieza a buscarle por los lugares donde ella piensa que le puede encontrar y un día descubre un asesinato accidental.

A partir de ese momento empieza a tomar una serie de decisiones que pueden cambiar su vida y la de su familia para siempre. La protagonista, aunque al espectador le parece increíble, cambiar radicalmente, empieza a cometer asesinatos accidentales y se transforma en una asesina sin escrúpulos. ¿Acabará descubriendo a Fatma o pasará desapercibida? Según la descripción oficial de Netflix: «Devastada por el dolor y con viejas heridas a cuestas, una simple empleada de limpieza emprende un camino de sangre y muerte en busca de su esposo desaparecido».

Lo que más sorprende de esta original serie es su trama en la que los personajes son personas en apariencia normal que evolucionan a una personalidad compleja y oscura. También sorprende por su ritmo que mantiene al espectador pegado a la pantalla y los numerosos giros argumentales. Sus creadores logran crear una atmósfera agobiante que te hace mantener la tensión durante los 6 episodios.

La serie Fatma hace también una reflexión sobre lo que es capaz una persona de hacer en momentos extremos y hasta dónde puede llegar para solucionar sus problemas. Además, en la serie se intenta mostrar la vida de los que se encuentran en los peldaños más bajos de la sociedad en la que la corrupción y la ambición campa a sus anchas.

El reparto de este original thriller

La actriz Fatma Yılmaz interpreta el papel de Burcu Biricik, la empleada de la limpieza cuya vida da un vuelco cuando su marido desparece. También tienen un papel relevante los actores Uğur Yüce que da vida a Yazal, Mehmet Yılmaz Ak a Bayram y Hazal Türesan a Emine/Mine.

También en el reparto están los actores Mustafa Konak, Melis Sezen, Olgun Toker, Gülçin Kültür Şahin, Deniz Hamzaoğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Şehsuvar Aktaş, Burhan Öçal, Kubilay Tuncer y Didem İnselel, entre otros.

La ficción Fatma es una buena opción para los que buscan una serie de suspense sobre los bajos fondos de una ciudad turca protagonizada por un personaje totalmente diferente a lo que se ha visto hasta el momento. Fatma es una serie perfecta para un maratón de fin de semana porque mantiene una tensión constante en todo momento y cuenta solo con 6 episodios de unos 50 minutos aproximadamente.

Además de esta ficción en el catálogo de la plataforma de streaming Netflix se pueden encontrar otras series con puntos en común con Fatma que os pueden resultar muy interesantes como El sastre, Las alas de la ambición, Amor 101 , 50 m² o Mi otra yo, entre otras.